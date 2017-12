Roger Davids opvolger Thung als voorzitter KNLTB

Op de bijeenkomst van de KNLTB Ledenraad is Roger Davids benoemd tot voorzitter van het bondsbestuur. Peter Hendriks werd benoemd tot secretaris. De bijeenkomst vond plaats in het Topsportcentrum in Rotterdam.

Roger Davids Met zijn aanstelling neemthet stokje over van vice-voorzitter Eric Wilborts. Deze nam de taken waar van Rolf Thung die in februari 2017 aftrad.

Grote uitdagingen

Roger Davids: “Tennis speelt een belangrijke rol in mijn leven en de KNLTB en zo’n 1.700 tennisclubs staan voor grote uitdagingen. Ik gebruik mijn kennis en ervaring graag om tennis beter op de kaart te zetten.”

“Gezamenlijk willen wij meer mensen laten tennissen en leden meer aan hun club zien te binden. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij daar in de komende jaren, goede stappen in kunnen maken.”

Haarlems TennisNetwerk

Davids is een clubman in hart en nieren. Al vanaf zijn jeugd is hij actief in het district IJmond waar hij het TennisNetwerk Haarlem heeft opgericht. Davids was ook mede-eigenaar van een marketingbureau. Hij was en is ook nu nog een verdienstelijk tennisser en bereikt met zijn prestaties zelfs de top 100 van Nederland.

Peter Hendriks

De nieuwe secretaris Peter Hendriks, is actief als bestuurder en commissaris bij een aantal uitgeverijen. Hij haalde ooit zijn trainers licentie en was in zijn studententijd voorzitter van de GSTC. Meer recent was hij actief als voorzitter van TV Ludenti in Doorn en betrokken bij de oprichting van de Bogtstra & Kempers tennis academy.

Marcel Boots

Marcel Boots trad op 16 december af als bestuurslid algemene zaken. Deze functie bekleedde hij sinds juni 2012. Uit handen van KNLTB bestuurslid Dorien Everaars ontving Boots het Bondsonderscheidingsteken als blijk van waardering voor zijn inzet. De KNLTB is nog op zoek naar een geschikt bestuurslid algemene zaken.

