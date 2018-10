Persoonsgegevens bij de KNLTB zijn weer even veilig

De KNLTB kondigde begin 2018 aan dat het de persoonsgegevens van leden zou gaan doorverkopen. Het kwam bijna tot een rechtszaak, maar de bond stelt nu dat er voorlopig geen commerciële acties komen.

In de nieuwsbrief van maart 2018 kondigde de tennisbond het nieuwe beleid aan maar ook “verandering in manier waarop KNLTB met jouw persoonsgegevens omgaat.”

Explicite toestemming

De ledenraad had enkele maanden daarvoor ingestemd met het delen van de persoonsgegevens van 570.000 leden, o.m. aan zorgverzekeraar Menzis en sportmerk K-Swiss. Voor het delen van een e-mailadres zou wel expliciet toestemming worden gevraagd.

Voor lid, tennisser en jurist Axel Hagedorn was deze terloopse mededeling het zoveelste voorbeeld van een organisatie die doet alsof het normaal is om persoonsgegevens zonder expliciete toestemming te verkopen.

Meerwaarde

Hagedorn: “Men gaat er vanuit dat iedereen data verkoopt maar dit is een ander geval. Bij Google en Facebook maakt iedereen zonder te betalen gebruik van hun diensten. Maar bij de KNLTB betaal ik contributie om te mogen tennissen.”

De KNLTB legt op de website uit waarom de bond data wil verkopen. Het zou extra inkomsten voor de bond genereren en ook “meerwaarde creëren voor het lidmaatschap.”

Gerechtvaardigd belang

Volgens de AVG moet er in deze soort kwesties echter sprake zijn van een ‘gerechtvaardigd belang’. Dat wil zeggen dat er moet aangetoond worden dat het verkopen van de persoonsgegevens noodzakelijk is om de organisatie draaiende te houden.

Hagedorn vindt dat financiële argument onvoldoende. “Want je kunt ook de contributie verhogen om zo meer inkomsten te genereren. Maar daar kiest de bond dus niet voor.”

Collectieve opt-in

“In een verklaring schrijft de KNLTB dat er sprake is van zo’n gerechtvaardigd belang. De ledenraad heeft namelijk ingestemd met een collectieve opt-in. Dat is een opmerkelijke redenatie omdat die stemming meer over de procedure ging dan over de noodzaak van het delen van de gegevens.

Hagedorn en andere leden kunnen overigens bezwaar aantekenen indien zij niet benaderd willen worden door bedrijven. Maar Hagedorn vindt dat niet voldoende want hij had van tevoren de gelegenheid willen krijgen om toestemming te geven.

De spanningen tussen Hagedorn en de bond liepen de afgelopen maanden zo hoog op, dat de tennisser en zijn advocaat Menno Weij een kort geding aan het voorbereiden waren.

Even geen telefoontjes

Maar dat is voorlopig van de baan, laat Weij weten, omdat de KNLTB een handreiking zou hebben gedaan. De bond last namelijk een commerciële pauze in. “Op dit moment lopen er geen telefonische acties. En die staan dit jaar ook niet gepland.”

“We evalueren de twee acties die we hebben uitgevoerd met onze partners TennisDirect en de Nederlandse Loterij. Daarna informeren wij de ledenraad hierover in december”, aldus de woordvoerder van de bond. Maar wat de bond in 2019 van plan is, is nog niet duidelijk.

“Advocaat Weij vindt het “allemaal wel heel toevallig” dat er na alle kritiek nu een pauze is ingelast. Dat is niet heel geloofwaardig.”

