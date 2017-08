Eindhovense tennisclubs in de clinch met gemeente

Als het aan de Eindhovense tennisclubs ligt moet tennis geen sport worden voor de happy few. “Daarom moet er een einde komen aan de huurstijging die wij aan de gemeente moeten betalen”, stellen de clubs.

De Eindhovense tennisclubs liggen al even met de gemeente overhoop over de hoogte van de tarieven voor de baanhuur.

Gaan wij niet betalen

De clubs hebben sportwethouder Jakob Wedemeijer laten weten dat ze het niet eens zijn met een nieuwe verhoging van die tarieven voor het komende seizoen. Wij zijn dan ook niet van zins die te gaan betalen”, bevestigt voorzitter Ad Verhoeven van tennisvereniging Tegenbosch. Hij is tevens lid van het voorzittersoverleg van de tien Eindhovense tennisclubs. Die clubs zijn samen goed voor zo’n 6.000 leden.

Streep getrokken

“De steeds maar stijgende tarieven zorgen er voor dat tennis voor de gewone man straks niet meer te betalen is”, aldus Verhoeven. “Dat willen wij niet en daarom hebben wij nu een streep getrokken: tot hier, en niet verder. Zo’n 80% van onze contributie gaat op aan huur die wij voor de gemeentelijke tennisbanen moeten betalen.”

Scheve verhouding

“De hoogte van de huur is historisch zo gegroeid, maar bij voetbal- en hockeyclubs ligt dat percentage veel lager. Wij zoeken samen met Eindhoven al jaren naar een manier om die scheve verhouding wat recht te trekken. Dat lukt steeds maar niet, maar intussen blijven de tarieven wel stijgen.”

Mediator

Om uit de impasse te geraken is het gemeentebestuur begin augustus maar weer eens met de clubs om tafel te gaan zitten. “Wij zullen in de komende weken een voorstel aan de clubs doen. En het idee van de clubs om een onafhankelijk mediator in te schakelen, is wat de gemeente betreft bespreekbaar”, zo laat de woordvoerder van wethouder Wedemeijer weten.

