LTV Almkerk heeft nog altijd geen nieuwe locatie

Arend-Jan Kant, voorzitter van LTV Almkerk, heeft er vertrouwen in dat sportwethouder Peter van der Ven met een goede oplossing komt voor een nieuwe locatie voor de tennisclub.

De gemeente had het beter kunnen aanpakken. Kant vindt dat de toenmalige gemeente Woudrichem eerst naar een nieuwe locatie voor LTV Almkerk had moeten kijken.

“Daarna hadden zij de plannen voor een school moeten vormgeven. Maar de gemeente is zonder oplossing voor de club doorgegaan. Nu zit de gemeente met dit dossier in de maag en wij ook”, zegt Kant. Sportwethouder Peter van der Ven werkt nu aan een oplossing die hij medio maart hoopt te hebben.

Kant ziet weinig heil in een verhuizing naar het golfpark. “Wij hechten aan onze zelfstandigheid. Ik weet niet of een verhuizing naar het golfpark een structurele oplossing zou zijn.”

“En de gemeente moet niet zomaar zwichten voor bezwaarmakers tegen locatie het Hoekje” zegt Kant. “Waarom start de gemeente niet een procedure rond deze plek?”

Maar een procedure kost tijd en die heeft de gemeente eigenlijk niet. Want aan het einde van 2020 start de bouw van de school. “De gemeente had veel eerder stappen moeten ondernemen.”

Voor Kant is een verhuizing niet echt een must. “Als je het een niet geregeld krijgt, moet je iets anders overwegen.” Hij pleit voor de continuïteit van de club. “LTV Almkerk is altijd flexibel geweest en van goede wil. Maar de club moet nu niet het kind van de rekening worden.”

“De gemeente verwacht nog altijd om medio maart een beslissing te nemen. Dat levert ook geen vertraging op voor de bouwplannen”, zo laat een gemeentewoordvoerder weten. “De gemeente denkt ook niet aan uitstel van de bouw van de school.”

