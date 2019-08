Kick-off OldStars tennis met Tom Okker en Sjaak Swart

Op de banen van OLTC Ready vond op 15 augustus de kick-off plaats van OldStars tennis. Deze aangepaste vorm van tennis voor ouderen, is ontwikkeld door het Nationaal Ouderenfonds en de KNLTB.

Tennislegende Tom Okker gaf de eerste OldStars clinic aan 20 enthousiaste ouderen. OldStars ambassadeur en voetballegende Sjaak Swart gaf symbolisch het stokje aan hem door.

Lichtere bal

Het was voor veel ouderen lang tijd geleden dat zij een racket in de hand hadden. Zodra de regen stopte en de banen droog waren, startten de OldStars de clinic onder leiding van Okker.

Zij speelden met een lichtere, groene bal die wat minder snel is. Daardoor vertraagd het spel enigszins en is de belasting voor de armspieren wat minder.

OldStars tennis is voor iedereen

Okker wil ouderen een duwtje in de rug geven om in beweging te komen en te blijven “Tennis is voor iedere leeftijd en met OldStars tennis maakt het nog wat gemakkelijker. Alle ouderen kunnen hieraan met plezier en in hun eigen tempo meedoen.”

Sjaak Swart is gek van sport. “Voetbal en tennis hebben veel overeenkomsten. Het is toch prachtig dat de OldStars sport in Nederland zo groeit. Ik kijk in het weekend alweer uit naar de maandag omdat ik dan weer lekker kan gaan trainen.”

Wat was het weer leuk

Leo Waterman (84): “Op mijn leeftijd vallen er veel mensen om je heen weg. Ik ben dus heel dankbaar dat ik nog op de tennisbaan kan staan. En dat blijf ik doen zolang het kan. Ik tennis om het bewegen maar ook om het contact met anderen.”

Marian van der Pijl (75): “Ik heb al acht jaar geen racket meer aangeraakt maar wat was het vandaag weer leuk. Ik heb dit echt gemist. Ik heb een nieuwe knie maar nu met OldStars tennis probeer ik het weer. Hopelijk komt er op de club een gezellig groepje oudere spelers.”

Een leven lang bewegen

OldStars tennis start na deze kick-off met 60-plus pilots bij lokale tennisclubs door heel Nederland. En daarmee sluit de KNLTB zich aan bij het OldStars programma van andere takken van sport.

Directeur Nationaal Ouderenfonds, Corina Gielbert: De ontwikkeling van OldStars en de samenwerking met de bonden gaat nu snel. Zo blijft een leven lang bewegen dus een optie tot op hoge leeftijd.”

