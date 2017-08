Invallers regelen in competitieteams wordt makkelijker

Het regelen van invallers voor competitieteams moet makkelijker worden. Op de vraag of de huidige regeling versoepeld kan worden antwoordde 85% van de VCL’s instemmend. De versoepeling zal daarom vanaf de voorjaarscompetitie 2018 ingaan.

Invallers regelen voor een competitieteam is onder de huidige regels niet makkelijk. Meer dan 60% van de bevraagde VCL’s geeft aan vaak moeite te hebben met het regelen van invallers.

Nieuwe regeling

Het voorstel van de tennisbond was om het voor spelers mogelijk te maken zonder dispensatie een onbeperkt aantal keren per week competitie te spelen. Dat idee kreeg grote steun van de VCL’s. Voor twee situaties blijft de eis van het aanvragen van dispensatie echter wel in stand:

– Voor spelers die meer dan één keer voor twee verschillende clubs competitie willen spelen;

Daarvoor gelden bovendien de voorwaarden dat die spelers voor beide teams op minimaal 4 speeldagen actief moeten zijn en niet voor een derde andere ploeg uitkomen.

– Voor spelers die na meer dan één keer hoger te hebben gespeeld, weer in een lager geklasseerd team willen uitkomen.

Bandbreedte verhoogd

De voorwaarden voor die laatste regel, worden wel versoepeld. Tot op heden werd een bandbreedte van 0,5 gehanteerd om te kunnen spreken van een hoger of lager competitieteam. Die bandbreedte wordt in 2018 verhoogd naar 2,0. De klassenvolgorde kunnen VCL’s terugvinden in de wedstrijdbulletins.

90% dispensatieverzoeken vervalt

In de enquête werd de VCL’s uitgelegd hoe het voorstel om de regels te versoepelen, eruit zou zien. Maar liefst 89% van hen reageerde positief op dit voorstel. Circa 93% schatte in dat ook de captains en de spelers het als prettig zouden ervaren.

De KNLTB is blij met de versoepeling. De bond schat in dat hierdoor zo’n 90% van de dispensatieverzoeken om meer dan één keer per week competitie te spelen, komt te vervallen. Het zal nu minder vaak voorkomen dat partijen of competitieduels moeten worden opgegeven vanwege te weinig spelers.

