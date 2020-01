TV Dieren heeft nog zeker 14 dagen geen tennisbanen

De 400 leden van TV Dieren moeten de komende veertien dagen nog een balletje in hun achtertuin slaan. Ze hebben deze en volgende week namelijk geen recht om te spelen op hun tennispark.

De zaak escaleerde nadat het clubbestuur de overeenkomst met Polysport per 31 december 2019 opzegde. Daardoor zit de tennisvereniging nu zonder speelvelden. De leden mogen wel komen tennissen maar moeten dan speeltijd kopen bij Polysport. Of zij moeten lid worden van een nieuwe vereniging in oprichting.

Het bestuur van TV Dieren vindt dat onaanvaardbaar. Het stelt dat de club, op basis van een oude overeenkomst, als enige speelrecht heeft op het tennispark. De club stelt zelfs dat een nieuwe tennisvereniging kan rekenen op een veto van de KNLTB. Polysport gaat er vanuit dat dit geen probleem is.

De club eist drie maanden lang het gebruik van de banen, kleedruimten, kantine en parkverlichting. In deze periode moeten de partijen volgens het bestuur, overleggen over een nieuwe overeenkomst.

Polysport regelde voor de club ruim 35 jaar lang de ledenadministratie en de inning van de contributie. Het bedrijf beheerde en onderhield ook het park en deed de exploitatie van de kantine.

In ruil hiervoor hield het bedrijf de contributie bijna helemaal zelf. Het clubbestuur wil van deze constructie af om meer geld voor de club over te houden. Maar de onderhandeling hierover leverde tot nu toe niets op.

Ook bemiddeling van de gemeente Rheden, om uit de impasse te komen, bleef zonder resultaat. De club zit vooralsnog dus zonder banen. En de rechter neemt maximaal twee weken de tijd voordat hij een beslissing neemt.

Follow @Allesportzaken