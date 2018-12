Ranking tennismoeders bij comeback wordt beschermd

De WTA vrouwentennis organisatie heeft voor komend seizoen nieuwe regels aangekondigd. Het ging de WTA te ver om de oude plaatsen op de lijst te garanderen. Maar geblesseerde speelsters en moeders mogen de ranking van voor hun afwezigheid aanhouden.

Speelsters mogen hun beschermde ranking bij 12 toernooien en verspreid over 3 jaar gebruiken. Bovendien spelen zij in de eerste ronde nooit tegen een geplaatste tegenstander.

Serena Williams

Het onderwerp kwam op de agenda door de zwangerschap van Serena Williams. Zij beviel in september vorig jaar van haar dochterje Alexis Olympia.

Ondanks haar 23 grandslamtitels (waarvan 1 terwijl zij nota bene al zeven weken zwanger was) tuimelde ze van nummer 1 naar plek 491 op de ranglijst.

Beticht van voortrekken

Maar door haar lage plek, kreeg Williams na haar comeback geen beschermde status voor Roland Garros. Wimbledon werd daarna beticht van voortrekken toen ervoor gekozen werd Williams als 25ste te plaatsen. Hoewel zij nog altijd buiten de top 32 ranking viel, haalde Williams in Londen uiteindelijk de finale.

Carrière voortzetten

“Vrouwen moeten de keuze hebben om een baby te krijgen en toch hun carrière voort te zetten, net zoals bij ander werk”, stelde Williams in een interview. “Je zou niet moeten hoeven stoppen om jong een kind te krijgen. Je wilt niet van mijn leeftijd zijn voordat je je eerste baby vasthoudt.”

De oproep kreeg in de tenniswereld veel bijval, onder anderen van rivaal Maria Sjarapova en Simona Halep. Ook de US Open waar Williams in 2018 ook de finale haalde, meldde eerder al dat het reglement rond de ranking op de schop ging.

Catsuit

En er was nog meer nieuws over Serena Williams, die op de wereldranglijst inmiddels alweer is opgeklommen naar de zestiende plaats. Er komt vanuit de WTA namelijk geen algemeen verbod op het catsuit dat zij dit jaar op Roland Garros droeg en waar veel weerstand tegen bestond.

