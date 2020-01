Survivalsport in Westerbork steeds populairder

Survivalsport wordt steeds populairder. Ook bij ValtJeMet Survivalrunners in Westerbork groeit het aantal leden snel. De club wil daarom verhuizen naar een groter complex naast de voetbalclub.

Bij survivalrunnen leggen deelnemers een route af langs obstakels. Zij komen soms klimtoestellen van een paar meter hoog tegen of moeten onderweg hout hakken.

Survivalsport is zwaar

Dolf Dijkhuis is secretaris van ValtJeMet. Volgens hem is de sport vooral veel zwaarder dan andere sporten. “Tegenwoordig zijn crosslopen, mudruns en survivalruns heel erg in. Dat is logisch omdat de meeste mensen niet meer uitdaging zoeken dan een ‘saai’ rondje rennen. Maar survivallen is net als apenkooien, je mag de grond niet raken. Na een hindernis mag je de grond pas weer raken als deze genomen is.”

Het valt wel met

De mentaliteit van de sport zit volgens Dijkhuis eigenlijk al in de naam van de club. Opgeven kennen we hier niet. Bij een hindernis zeg je niet ‘ik probeer het wel maar je doe het’. En als een hindernis erg lastig is dan zeg je ‘het valt wel met’.

Lotte (13) uit Eursinge maakte via haar vader kennis met de survivalsport. “Ik vind klimmen erg leuk, daar kun je echt al je energie in kwijt. De sport draait niet alleen om spierkracht maar ook om techniek en ervaring. Als je licht en klein bent is de survivalsport makkelijker.”

Uitbreiden

De sport ontstond 27 jaar geleden in de Achterhoek en het ledenaantal van ValtJeMet groeit sindsdien elk jaar. “Wij hebben nu 170 leden en dat is teveel voor de baan”, stelt Dijkhuis.

“Daarom willen wij hier al een tijdje weg, naar het sportpark naast vv VKW. Dan heb je daar een survivalbaan, voetbal, tennis en de school op één complex. Maar die verhuizing kost ruim 160.000 euro. BenW van Midden-Drenthe ziet wel wat in het idee. Maar de gemeenteraad moet nog besluiten of het geld voor de verhuizing er komt.

Follow @Allesportzaken