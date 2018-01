Surfcity van Marc Coucke in 2019 open in Zoetermeer

Marc Coucke breidt zijn sportieve zakenimperium uit met een surfparadijs van 25 miljoen euro. ‘Zijn’ SnowWorld gaat in Zoetermeer namelijk een groot waterparadijs bouwen genaamd Surfcity.

Marc Coucke heeft iets met sport. Hij sponsorde van 2005 tot 2011 de Belgische wielerploeg Lotto met de merknamen Davitamon, Predictor, Silence en Omega Pharma.

SnowWorld

Coucke verkocht in 2014 zijn bedrijf Omega Pharma voor 3,6 miljard euro aan het Amerikaanse bedrijf Perrigo. Hij is nu o.a. aandeelhouder van SnowWorld waarmee hij een bloeiend bedrijf in handen heeft.

De omzet van het bedrijf steeg het meest recente boekjaar tot ruim 27 miljoen euro. Maar Coucke en SnowWorld oprichter Koos Hendriks hebben plannen bekend gemaakt voor de bouw van een surfbad.

Surfcity in 2019

Dit surfparadijs zal bestaan uit een groot 300 meter lang en 50 meter breed golfslagbad in de open lucht. In deze zogenoemde ‘surfpool’ komen achter elkaar steeds vijf golven tot bijna twee meter hoog aangerold. De opening van Surfcity staat gepland voor 2019.

Ook in België

“Als het surfparadijs in Zoetermeer het succes wordt zoals wij dat nu verwachten, dan zullen wij op meerdere plaatsen gaan uitbreiden”, zegt Hendriks. “BenW van Zoetermeer heeft informeel al laten weten de plannen voor de aanleg van Surfcity te steunen. En op termijn komt er mogelijk ook een Surfcity in België.”

Surfsport groeit

Zes jaar geleden waren er slechts een paar honderd Nederlanders als surfer bekend. In 2017 was het aantal leden van de surfbond al gestegen tot meer dan 10.000. “Maar het aantal ligt vermoedelijk nog een stuk hoger. Surfen is namelijk bij uitstek een sport die ongeorganiseerd kan worden beoefend”, besluit Hendriks.

