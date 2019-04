Speedgate, een nieuwe (rugby)balsport uit de computer

Wat gebeurt er wanneer je software een nieuwe sport laat bedenken? Dan krijg je Speedgate, een sport die een aantal elementen van bestaande sporten combineert maar toch nieuw is.

AKQA Amsterdam heeft het netwerk om een heel nieuwe sport te ontwikkelen. Na enkele sporten in het echt te hebben getest, is Speedgate als winnaar uit de bus gekomen.

Hoe werkt Speedgate

Speedgate wordt gespeeld met twee teams van zes spelers op een speelveld met drie doelzones en drie cirkels. Een wedstrijd kent maar drie periodes van zeven minuten. Spelers moeten een rugbybal naar elkaar gooien of trappen.

In de centrale zone tussen twee palen mag niemand komen. Voor- en achteraan mag er een verdediger in de cirkel staan die de bal mag tegenhouden. Een videootje geeft een beetje een eerste indruk.

Drie verdedigers, drie aanvallers

Elk team heeft drie verdedigers en drie aanvallers. De aanvallers mogen vrij over het hele veld lopen. De verdedigers mogen pas de aanvalszone in zodra zij de bal door de middelste palen hebben gegooid of getrapt.

Spelers mogen achter elk veld vanuit elke richting op het doel trappen. Omdat het speelveld uit drie grote cirkels bestaat, kan er op grote maar ook op kleinere locaties worden gespeeld.

Eenvoudige spelregels

De kans bestaat dat Speedgate in de VS een nationale sport wordt. Er wordt al gewerkt aan een bescheiden kampioenschap in komende zomer. AKQA moedigt ook anderen aan om hun eigen kampioenschappen te organiseren.

Speedgate wordt natuurlijk nooit zo populair zoals voetbal. Maar AKQA heeft willen laten zien dat je met de computer een sport kunt bedenken. Het bedrijf heeft uit een dataset van 10.400 logo’s zelfs het logo van Speedgate laten bedenken.

De basisregels zijn vrij simpel maar AKQA denkt toch dat niemand zo’n concept zou hebben bedacht. Voor degenen die graag iets over Speedgate willen weten staan hier de spelregels.

