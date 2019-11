Skiën ontwikkelt vaardigheden en mentale voordelen

Uit onderzoek blijkt skiën het leven positief te veranderen. De sport helpt het ontwikkelen van vaardigheden en mentale voordelen. Ski Line presenteerde de resultaten van het onderzoek ‘The health benefits of winter sports‘.

Al na een weekje wintersport kom je weer helemaal fris en fruitig thuis. Maar waarom eigenlijk? Ski Line deed samen met een aantal experts onderzoek naar de voordelen van een skivakantie. Die hebben wij op een rijtje gezet.

1. De bewegingen die je maakt tijdens een dag op de pistes, verbeteren de flexibiliteit en maar ook de balans van het lichaam;

2. Tijdens vijf uur actief op de piste, ben je zo 3.000 calorieën kwijt. Mits je daarna natuurlijk niet al te enthousiast de après-ski induikt.

3. Skiën is een intensieve workout met een gezonder lichaam als resultaat. De sport blijkt ook goed voor de bloeddruk en de stofwisseling.

4. Op de pistes train je o.m. je benen en buikspieren. Skiën zet het lichaam onder een bepaalde druk waardoor spieren sterker worden en de conditie verbetert.

5. Skiën blijkt heel goed te zijn voor je humeur. Circa 93% van de ondervraagden in het onderzoek geeft aan erdoor bevrijd te zijn van een depressie. “Skiën haalt mensen ook uit hun sleur. Je kunt voor een aantal uren je gedachten verzetten en moeilijkheden even thuis laten.”

6. Op wintersport zit je ’s ochtends gezellig samen aan het ontbijt. ’s Middags lunch met z’n allen en na afloop ga je samen eten of aan de après-ski. Skiën is echt een sociale sport.

7. Met skiën ben je de hele dag geconcentreerd bezig met de bewegingen die je maakt. Want je wilt niet vallen of geblesseerd raken. En de concentratie tijdens het skiën is ook weer goed voor je algehele concentratie.

