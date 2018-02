SSV Eemland laat elk jaar 700 kinderen schoolschaatsen

SSV Eemland startte in 2007 met de organisatie van het schoolschaatsen. Ruim tien jaar later krijgen elk jaar bijna 700 kinderen schaatsles op de Vechtsebanen in Utrecht.

SSV Eemland wil de schaatssport promoten en kinderen meer te laten bewegen. Bovendien begroet de club elk jaar weer nieuwe jeugdleden dankzij het schoolschaatsen.

Enthousiaste kinderen

In november 2017 gingen 700 groep 5 leerlingen van 17 basisscholen in Soest en Soesterberg en 8 scholen uit Baarn schoolschaatsen op de Vechtsebanen. “De kinderen zijn elk jaar weer enthousiast en ook de scholen zijn blij”, stelt Jolanda Los van SSV Eemland.

Al na een uur

De kinderen krijgen van trainers en vrijwilligers van SSV Eemland, en o.b.v. hun schaats- en skeelerervaring, drie schaatsclinics. Los: “Je ziet kinderen die net op het ijs staan, na ruim een uur al best goed schaatsen. Dat maakt het de moeite van de begeleiders ook waard.”

“Schaatsvereniging Woudenberg organiseerde al langer schoolschaatsen en al in 2005 zijn wij bij hen gaan kijken. Wij hebben vervolgens de goede dingen meegenomen en er eigen elementen aan toegevoegd”, vertelt Los.

Samenwerking met gemeenten

Zo begon in 2007 het schoolschaatsen dat nu is uitgegroeid tot een groot project dat wordt ondersteund door Soest en Baarn. Los: “De samenwerking tussen de gemeenten en de scholen is altijd goed geweest. Wij krijgen een kleine bijdrage per kind en geld van sponsors zodat wij het ijs en bussen kunnen huren.”

“Ieder jaar helpen zo’n 40 vrijwilligers met het project. “Wij verzorgen voor de drankjes en een lunch, en via de lokale middenstand regelen we altijd een cadeautje”, aldus Los.

Traditie

Dit schoolschaatsen is nu een traditie die jaarlijks honderden kinderen kennis laat maken met schaatsen. “Ons doel is hen te laten bewegen maar via dit project werft SSV Eemland ook leden.”

“De kinderen krijgen aan het eind van de dag, naast een schaatsdiploma, ook een flyer met een aanbieding van SSV Eemland. Het project kan eigenlijk niet veel beter. Iedereen is enthousiast dus wij gaan er zeker mee door”, zo besluit Los.

Follow @Allesportzaken