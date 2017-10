Tennisclubs in Brabant varen wel bij padelbanen

In de strijd tegen teruglopende ledenaantallen leggen Brabantse tennisclubs steeds vaker padelbanen aan. En tv Berkel-Enschot maakt daarmee een vliegende start. “Wij hebben onze padelbanen nu een maand in gebruik en dat heeft ons al 70 nieuwe leden opgeleverd.”

Er worden in Brabant steeds meer padelbanen aangelegd en de clubs varen daar wel bij. “Binnen korte tijd 70 nieuwe leden is veel”, zegt voorzitter Timo Osse van tv Berkel-Enschot.

Crowdfunding

“De aanleg van onze twee padelbanen kostte zo’n 100.000 euro. Dat geld is bijeengebracht via een crowdfunding actie onder onze leden en sponsoren”, vertelt Osse.

Mix van tennis en squash

Padel wordt vaak beschouwd als een soort mix van tennis en squash. Het wordt gespeeld op een veld waar hekken en glazen wanden omheen staan. Padel is snel te leren maar vraagt wel wat tactisch vernuft omdat de bal via de wanden mag worden teruggespeeld. Daardoor is er meer tijd om na te denken over het goed plaatsen van de bal.

Snelst groeiende sport

Er liggen in Waalwijk, Den Bosch, Gilze, Udenhout en Ulvenhout inmiddels ook al padelbanen. Veel tennisclubs hebben de afgelopen 10 jaar te kampen gehad met verlies van leden. Maar padel daarentegen behoort tot de snelst groeiende sporten van het land.

Derde padel court

TPC Maaspoort uit Den Bosch was, samen met een tennisvereniging in Enschede, de eerste Nederlandse tennisclub die in 2010 padelbanen in gebruik nam. Op 8 oktober jl. werd wegens groot succes, officieel een derde padelcourt geopend.

