Padel in Nederland groot maken doel van Arjen Robben

Arjen Robben beëindigde in de zomer van 2019 zijn glansrijke carrière en stortte zich op het padel. Ibrahimovic maakte deze sport in Zweden populair en Robben wil padel nu in Nederland groot maken.

“Padel bezorgt mij echt veel plezier”, stelde Robben in een podcast van zijn voormalige club Bayern München. Hij speelde in de stad ook padel en nam zelfs deel aan toernooien.

Padel in Nederland

Robben is van plan om weer in Nederland te gaan wonen en zich op padel te gaan richten. “Ik heb het er al een paar keer met mijn vrouw over gehad. Zij speelt het spelletje ook graag. Zlatan Ibrahimovic heeft padel in Zweden groot gemaakt. Ik kan me in Nederland zoiets ook wel voorstellen”, stelt Robben.

Hij nam enkele jaren geleden al eens contact op met de Nederlandse Padelbond. “Hij wilde in Groningen een padelcentrum openen”, vertelt Peter Bruijsten, communicatie-adviseur bij de bond. “Het is natuurlijk geweldig dat iemand zoals Robben padel zo omarmt. Hij is een uitstekende ambassadeur voor de sport.”

Padelbanen vaak bij tennisclubs

“Je vindt veel padelbanen bij tennisclubs. Maar er zijn in Nederland ook al enkele 100% padelcentra”, vertelt Bruijsten. “Ibrahimovic opende in Stockholm al drie grote padelcentra. Een overdekt padelcentrum in Nederland met pakweg negen banen zou echt geweldig zijn.”

Padel ontstond in 1969 in Mexico en is voornamelijk in Latijns-Amerika en Spanje een grote sport. Maar padel krijgt in steeds meer landen voet aan de grond.

Al 400 banen

“In Nederland verdubbelt het aantal banen elk jaar. Er zijn hier nu al bijna 400 banen en zo’n 20.000 padelspelers. Wij hebben hier een gender neutrale competitie en je speelt padel in Nederland altijd in teams met twee spelers.”

“Dat kan dus met drie vrouwen zijn en één man maar net zo goed andersom. Elke combinatie is mogelijk want het gaat niet om kracht maar om tactiek. Corona en weder dienende gaat het padelseizoen in juni van start.”

Follow @Allesportzaken