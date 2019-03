Padel in Eersel is ook voor voetballers en hockeyers

In Eersel kun je naast een potje tennis (of voetbal of hockey) voortaan ook padel spelen. Op 16 maart as. opent TV Eresloch officieel twee padelbanen op het tennispark aan de Mortel.

Nathalie Buijs is bestuurslid en aanjager van padel bij TV Eresloch . “De belangstelling voor padel groeit en die voor tennis neemt af. Dat tij willen wij als club keren.”

Padel promoteam in Eersel

Met veel zelfwerkzaamheid en een subsidie van de gemeente, zijn er twee padelbanen opgetrokken. Behalve voor de banen is de subsidie ook gebruikt voor een nieuw reserverings-, toegangs- en verhuursysteem. Voorzitter Jeroen Verrijdt: “Wij gaan van start met vier commissies en een promoteam.”

Tactisch spelletje

Padel speel je op een baan met doorzichtige wanden die je ook mag gebruiken in het spel. Het racket heeft geen snaren, is van kunststof en lijkt op een dik beachball racket. Buijs: “Iedereen kan padel meteen spelen. Er is geen moeilijke opslag en je hebt minder kracht nodig dan bij tennis. Het is meer een tactische dan een technisch sport.”

“Padel gaat sneller dan tennis. Het is intensiever, je speelt het met z’n vieren en het heeft een hoge pretfactor. Jong en oud, man en vrouw kunnen samen spelen. De regels zijn bijna hetzelfde als van tennis.”

Samen met andere clubs

In Eersel en Veldhoven liggen de eerste padelbanen in de regio waar ook competitie wordt gespeeld. Verrijdt: “Als je bij ons lid bent of wordt, kun je zowel tennissen als padellen. Onze club maakt geen onderscheid in de contributie want je bent lid van TV Eresloch.”

We willen padel echter promoten in de regio en werken daarom samen met de tennisclubs in Steensel en Duizel. En leden van EFC Eersel en Hockeyclub Eersel kunnen ’s zomers ook voor drie maanden lid worden.”

“De officiële opening is op 16 maart as. vanaf 13:30 uur. En TV Eresloch organiseert in de komende maanden ook inloop- en uitprobeer-momenten.”

