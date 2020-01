NPB en KNLTB verkennen mogelijkheid om te fuseren

De padelsport ontwikkelt zich in Nederland snel en de NPB en KNLTB kondigden al een gezamenlijke wedstrijdkalender aan. De gesprekken rond een fusie tussen de bonden zijn sindsdien om die reden geïntensiveerd.

Om de groei van padel in goede banen te leiden, werken de NPB en KNLTB aan de vorming van één bond. Via werkgroepen is hard gewerkt om een fusie tussen de bonden voor te bereiden.

Verkenning

De afgelopen maanden hebben de besturen van de NPB en KNLTB veel overlegd om een samenwerking te verkennen. De eerste stap was de samenstelling van een gezamenlijke wedstrijdkalender voor 2020.

Er is o.m. gesproken over de opleidingen voor padelleraren en de eisen m.b.t. de accommodaties. Maar ook over de aansluiting van commerciële organisaties en de positionering van de sport.

Gesprekken verlopen voorspoedig

Tussen de bonden bestonden een aantal verschillen van inzicht. Maar over alle onderwerpen bleken beide bonden dichterbij elkaar te zitten dan was ingeschat. De gesprekken om te fuseren verlopen dan ook voorspoedig. Een fusie zou zijn beslag kunnen krijgen in de loop van het 2e kwartaal van 2020.

Wedstrijd- en toernooikalenders

Ook de invoering van een gezamenlijke wedstrijdkalender verloopt vrij voorspoedig. Op 2 januari 2020 kunnen verenigingen en centra hun teams inschrijven voor een gezamenlijke voorjaarscompetitie.

Voor een gezamenlijke toernooikalender moeten de twee bonden nog wel een aantal zaken aanpassen. Dat moet met name om de programma’s voor de organisatie en de verwerking van de toernooien mogelijk te maken. De toernooikalender gaat vooralsnog in op 1 april 2020.

Follow @Allesportzaken