KNLTB stimuleert clubs om padel te introduceren

Komend sportseizoen hoopt tennisvereniging ’t Schilt in Woudenberg padel te kunnen introduceren. Dit is nu de snelst groeiende sport ter wereld en trekt de laatste tijd meer belangstellenden dan het tennis.

Padel is een combinatie van squash en tennis. De meeste spelers vinden het snelle padel gemakkelijker te spelen dan tennis. De KNLTB stimuleert clubs om deze sport te introduceren.

Spektakel voor toeschouwers

Penningmeester Gabri Sturkenboom van Tv ’t Schilt: “Wij willen met de plannen van de KNLTB mee gaan. Het is een verbreding van ons aanbod en wij willen onze leden iets nieuws aanbieden. Het is echt een heel attractieve sport met spektakel voor de toeschouwers en met kortere wedstrijden.”

Geschikte teamsport

“Het is een geschikte teamsport, ook voor de wat ouderen want je hoeft minder te lopen en je hebt minder kracht nodig. Het gaat bij deze sport namelijk vooral om de tactiek. Degenen die dat willen kunnen doorgroeien naar het tennis. ’t Schild wilde haar terrein al verbeteren en een stuk inrichten voor padel.”

Kooi van 10 x 20 meter

Waar op de club nu een oefenmuur en chalets staan, wordt straks de kooi van 10 x 20 meter neergezet. De baan heeft glazen achter- en zijwanden, een ondergrond van kunstgras en een net in het midden. Padel is heel geschikt als trainingssport voor volley, voetenwerk en reactiesnelheid. Maar ook voor training van de mini’s kan de sport prima worden gebruikt.”

Nieuwe leden

Padel is afkomstig uit Mexico, razend populair in Spanje en wordt vaak gespeeld als dubbelspel. De puntentelling is hetzelfde als bij tennis. De bal wordt onderhands diagonaal geserveerd en mag maar één keer stuiteren voor hij via de wanden over het net wordt gespeeld. Sturkenboom: “Het is nog niet bekend wanneer onze padelbaan gereed zal zijn. Maar er zijn nu al mensen die voor padel bij ons lid worden.”

Follow @Allesportzaken