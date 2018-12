Kiwa ISA Sport kwaliteitsnormen padelbanen opgesteld

Steeds meer clubs kiezen ervoor om één of meerdere padelbanen aan te laten leggen. Zij kunnen daarmee (nieuwe) leden aantrekken, want padel is laagdrempelig en geschikt voor jong en oud.

Kiwa ISA Sport heeft samen met NOC*NSF , kwaliteitsnormen opgesteld o m de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van padelbanen te waarborgen en te verbeteren.

NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem

Deze kwaliteitsnormen zijn inmiddels aangenomen en ondergebracht in het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties. Een plek voor padelbanen binnen dit zorgsysteem biedt clubs en andere eigenaren zekerheid.

Zij kunnen er dan op vertrouwen dat wordt voldaan aan de belangrijkste voorwaarden en richtlijnen voor goede sportaccommodaties. Op 28 november publiceerde NOC*NSF hierover het artikel ‘Aanleg padelbanen onderdeel van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem’.

Certificaat

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle padelbanen waarop competities en toernooien worden gespeeld, beschikken over een certificaat. Dit certificaat ontvangt een club of baaneigenaar na goedkeuring van de baan. Voor het verkrijgen van zo’n certificaat kunnen zij bij Kiwa ISA Sport terecht.

Kiwa ISA Sport kan laboratoriumonderzoek uitvoeren en zorgen voor plaatsing op de sportvloerenlijst. Tevens begeleidt het bedrijf het keuren van de padelbanen ter plaatse.

