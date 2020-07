Fusie NPB en KNLTB is per 1 juli een feit

De fusie van de Nederlandse padelbond NPB en KNLTB is sinds een week een feit. Alle padelactiviteiten gaan vanaf 1 juli plaatsvinden onder de vlag van de tennisbond.

“De NPB en de KNLTB hebben hun kennis en dienstverlening gebundeld. De fusie moet bijdragen aan de groei van de padelsport in Nederland”, zo stelt de KNLTB in een persbericht.

Neuzen één kant op

Begin 2017 liep de samenwerking tussen de sporten nog alles behalve soepel. De meningsverschillen tussen de twee bonden waren zelfs zo groot, dat de NPB de officiële competitie weer zelf ging organiseren. Maar vanaf 1 juli staan de neuzen weer één kant op en is een fusie van de NPB en KNLTB een feit.

Rond de afgelopen jaarwisseling kwamen de gesprekken over een fusie tussen de bonden op gang. Die verliepen voorspoedig en een fusie kon in de loop van het 2e kwartaal van 2020 zijn beslag krijgen.

Kiki padelt elke zondag

Veel tennissers zijn de afgelopen jaren ook aan het padellen geslagen. Daarvoor kunnen zij al terecht bij 140 clubs in Nederland. Kiki Bertens liet onlangs weten elke zondag padel te spelen. Robin Haase reageerde daarop met “Alleen maar op zondag?”

Eén organisatie

KNLTB directeur Erik Poel is blij met de fusie. “Dit is goed nieuws voor de padelsport. Wij kunnen nu vanuit één organisatie krachtiger naar buiten treden. En we hebben nu de mogelijkheid om het padel nog beter positioneren.” In Nederland kunnen spelers nu al op 177 locaties met 360 banen padel spelen.

Het aantal competitieteams groeide explosief van 450 in 2019 naar ruim 700 in het voorjaar van 2020. En naar verwachting krijgt ons land er dit jaar nog zo’n 40 tot 50 nieuwe speellocaties bij. De website van de Nederlandse Padelbond is direct offline gezet.

