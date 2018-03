Guus Hiddink opent 100ste padelbaan bij Iduna

Op 24 maart wordt de 100ste padelbaan in Nederland geopend. En de KNLTB heeft niemand minder dan oud bondscoach Guus Hiddink gestrikt om deze padelbaan bij ULTC Iduna te openen.

Samen met zijn dubbelpartner René Eijkelkamp, zal Hiddink bij Iduna de padelbaan op gaan. Zij willen laten zien waarom padel zo’n spectaculair sport is.

Padelbaan bij PSV

Iedereen die bij de opening van deze nieuwe baan aanwezig wil zijn, is vanaf 14:00 uur welkom om bij Iduna te komen kijken. Hiddink was de eerste in Nederland die op de Herdgang van PSV, een padelbaan liet aanleggen.

Ideale uitlooptraining

Bij zijn vorige club Valencia CF in Spanje kwam hij in aanraking met padel. Van daaruit heeft hij het padelvirus meegenomen naar Nederland. Hij vond en vindt padel de ideale ‘uitlooptraining’ voor voetballers na een wedstrijd.

De succestrainer is er trots op dat hij, zonder zich dat te realiseren, een nieuwe sport introduceerde in Nederland. Hiddink werkt al een tijdje niet meer bij PSV maar hij slaat nog wel regelmatig een balletje op de tennis- en padelbaan.

Padel groeit snel

Dat padel in Nederland steeds populairder wordt is geen geheim. De sport spreekt namelijk zowel tennissers als niet-tennissers aan en het aantal padelbanen in Nederland groeit daardoor snel. Steeds meer clubs kiezen ervoor om een of meerdere padelbanen aan te leggen.

De dynamiek en sportieve spanning maakt de sport bij veel clubs al een aantrekkelijke aanvulling op het tennisaanbod. En niet alleen voor de leden want padel trekt ook potentiële leden naar de clubs.

