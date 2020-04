Plannen heropstart van de paardensport naar ministerie

“Wij krijgen veel vragen over het toepassen van de huidige corona-maatregelen”, zegt FNRS-directeur Haike Blaauw. “Over de openstelling voor paardensportbedrijven maar ook over de heropstart van de paardensport.”

De overheid heeft de sluiting van sportaccommodaties bevolen t/m ten minste 28 april. Tot die datum zijn sportactiviteiten in de openbare ruimte of op privéterrein verboden.

“De FNRS heeft ervoor gezorgd dat paardensportaccommodaties niet volledig hoeven te sluiten. De dieren hebben namelijk dagelijks verzorging en beweging nodig voor hun gezondheid en welzijn.”

“Deze aangepaste openstelling moeten wij koesteren”, benadrukt Blaauw. “Hippische ondernemers moeten de overheidsregels in acht te nemen en zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving. De FNRS en KNHS geven advies en informeren zo goed mogelijk over de toepassing hiervan.”

“Er zij regionaal veel verschillen met betrekking tot de noodverordeningen. Praat met het plaatselijk bevoegd gezag over de (on)mogelijkheden”, zo adviseert Blaauw. “Kijk niet naar de buren maar maak keuzes op basis van de wettelijke voorschriften.”

Op 21 april beslist het kabinet over een verlenging van de maatregelen na 28 april. “Maar veel ondernemers en ruiters dringen nu al aan op meer uitzonderingen omdat de paardensport anders is dan andere sporten.”

“Op de achtergrond praat de FNRS steeds met vele instanties. Maar het is echt nog te vroeg om te zeggen of de overheid de maatregelen zal versoepelen. Maar wij hebben al meerdere scenario’s klaarliggen.

De protocollen die wij nu ontwikkelen houden rekening met een gefaseerde openstelling in een 1,5 meter samenleving. Wij leggen de plannen in de komende tijd voor aan het ministerie van VWS.

De FNRS roept op om de maatregelen van de overheid te blijven volgen maar ook om geduldig te blijven. “Hoe beter iedereen meewerkt, hoe eerder een heropstart van de paardensport zoals vanouds mogelijk is. Wij moeten ons samen inzetten om deze crisis snel onder controle te krijgen.”

