Korfbalvelden aanpak Leidschendam-Voorburg

De ‘commissie samenleving’ van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg zit met vragen. Een kredietaanvraag voor de aanleg van korfbalvelden op Sportpark Westvliet is hen namelijk wel erg schimmig.

Vanaf 1 juli 2014 gelden er nieuwe afmetingen voor korfbalvelden. De bestaande velden vallen in een overgangsregeling om aan de nieuwe afmetingen te voldoen.

Investering nergens opgenomen

In de nota ‘Kapitaalgoederen 2018-2022’ zijn de benodigde investeringen in de korfbalvelden niet opgenomen. Ook in de gemeentebegroting 2019 staat niets over een investering in de korfbalvelden. Hetzelfde geldt voor het ‘Beheerplan sportparken 2019-2022’.

Ineens staat er, in het najaar van 2019 in Meerjarenbegroting 2020 – 2023 een investering in het korfbalhoofdveld. Dat zou de gemeente 123.856 euro gaan kosten.

Dan gaat het snel. In januari 2020 ligt er ineens een voorstel om de korfbalvelden voor twee ton anders in te delen. Of de raad moest hiervoor, buiten de net vastgestelde begroting om, maar even 100.000 extra beschikbaar wil stellen.

Bijzonder

Raadslid Freek Steutel verbaast zich nogal over de gang van zaken. “Het college weet al vanaf medio 2014 van de wijziging van de afmetingen. Dan is het toch op zijn zachtst gezegd ‘bijzonder’ dat dit in de gemeentelijke plannen al vijf jaar onopgemerkt blijft.”

“Nog vreemder is het dan, dat er al een wijzigingsvoorstel ligt om alle korfbalvelden aan te pakken. En dat terwijl de inkt van de begroting 2020 nog maar net droog is.”

Raadslid Frank Rozenberg heeft vanuit een ander perspectief zorgen rond de hele gang van zaken. “BenW vraagt de raad om in de begroting voor 2020 tot op de euro krediet beschikbaar te stellen. BenW vraagt in het voorstel om nu een kleine 25.000 euro méér krediet dan volgens het college zelf noodzakelijk is.”

Follow @Allesportzaken