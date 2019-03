Hoek tot Helder kitesurf-race voor de Hartstichting

Het windraam voor de derde editie van kitesurf-marathon Hoek tot Helder is op 9 maart nogmaals geopend. Vorig jaar kon het evenement wegens ongunstige weersomstandigheden niet doorgaan.

Op een dag tussen 9 maart en 23 juni met voldoende wind, starten 300 kitesurfers voor de Hartstichting . Zij kiten dan 130 kilometer van Hoek van Holland naar Den Helder.

Hoek tot Helder voor de Hartstichting

Onder de kiters bevinden zich, naast wereldkampioen kitesurfen Kevin Langeree, ook andere bekende sportfanaten. Want ook bekende Nederlanders zoals Beau van Erven Dorens en Mark Tuitert zetten zich in voor de Hartstichting.

Minstens windkracht 5

“De editie van 2018 was in iets meer dan twee uur uitverkocht”, zegt organisator Martijn van Dijk. “Helaas kon het evenement in dat jaar niet doorgaan. Binnen het windraam was er helaas niet één dag met de gewenste omstandigheden.”

“Daarvoor hebben wij van 07:00 uur tot 19:00 uur namelijk minstens windkracht 5 uit het zuid-westen nodig.” Ondanks het lange wachten staan de kiters ook dit jaar weer te trappelen om de titanenrace aan te gaan.

Geld voor onderzoek

De kiters doen tijdens de tocht langs de Nederlandse kust, de stranden aan van Scheveningen, IJmuiden, Camperduin en Den Helder. “En dat allemaal om de Hartstichting te steunen. Er is nu al zo’n 350.000 euro opgehaald, echt waanzinnig dat wij dat voor elkaar hebben kunnen krijgen.”

Hoek tot Helder wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd door de stichting Kite4Charity. Met het evenement wil de stichting geld bijdragen voor onderzoek door de Hartstichting.

