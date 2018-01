Max Verstappen effect in karten goed te merken

Op de 5e editie van de Kartbeurs in de AIS-hallen van Airport Lelystad kwam een recordaantal bezoekers af. De toename van de interesse in het karten in ons land wordt steeds duidelijker merkbaar.

Met zo’n 5.500 bezoekers is de toename van de populariteit van de racesport in Nederland steeds duidelijker. “Maar ook in de kartschool is het Max Verstappen effect goed merkbaar.”

Christian Snoek

“Ieder jaar zien wij weer meer jongeren en volwassenen met interesse in het karten”, vertelt Christian Snoek, organisator van de Kartbeurs. Op de openingsdag van de beurs streden maar liefst 9 karttalenten tussen de 8 en 10 jaar met elkaar om de winst.

De 9-jarige Jayden Thien uit Echt ging er met de hoofdprijs vandoor. Maar ook werden tijdens de beurs de Nederlands Kampioenen Karting gehuldigd door wethouder Jop Fackeldey van de gemeente Lelystad.

De Kartbeurs

Kartcentrum Lelystad organiseerde de Kartbeurs op 13 en 14 januari 2018 alweer voor de vijfde keer. Op de beurs kwam weer de crème de la crème van de autosport wereld bij elkaar en konden racefanaten hun hart ophalen.

Tijdens de beurs konden de bezoekers zich onderdompelen in de snelle wereld van de kart- en autosport. En in twee hangars van AIS Airlines op het vliegveld Lelystad, toonden standhouders hun meest recente noviteiten.

Op de beurs waren bovendien de nieuwste kartmodellen, motoren tuners, kartteams, wedstrijdorganisatoren te vinden. Maar ook kart- en autosportbonden, kartcircuits en -scholen en coureurs.

Karten kun je leren

Het Kartcentrum Lelystad heeft de grootste kartschool van ons land. Het centrum is marktleider in de verkoop van karts en beschikt over een outdoor baan die in 2013 geheel is vernieuwd. Deze baan is 735 meter lang en kent veel uitdagende bochten en mogelijkheden om in te halen.

Kartcentrum Lelystad biedt mogelijkheden voor alle leeftijden, of je nu een eigen kart hebt of er een huurt.

