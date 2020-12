Voormalig leden bondsraad klagen de JBN aan

Het is opnieuw onrustig binnen de JBN. Elf (oud-)bestuurders betichten de judobond van vermeend onrechtmatig handelen. Onder de aanklagers is de oud JBN-voorzitter Frans Hoogendijk.

Een deel van de bondsraad droeg Hoogendijk begin dit jaar voor als interim-voorzitter. Maar zijn benoeming ging uiteindelijk niet door.

Het grote werk

De judobond besloot in september in een vergadering dat JBN verder mag met het talentontwikkelingsplan. Talentvolle judoka’s worden voor ‘het grote werk’ niet meer klaargestoomd bij een regionaal trainingscentrum. Dit gebeurt voortaan bij hun eigen club. De junioren in de leeftijd tussen 18 en 21 jaar blijven wel op sportcentrum Papendal wonen en trainen.

Onrechtmatige beslissing JBN

Volgens de klagers had de bond dat besluit niet mogen nemen. De vergadering waarin deze beslissing is genomen zou namelijk onrechtmatig zou zijn geweest. Vlak hiervoor zijn de bestuursleden van drie districten weggestuurd en die zijn nu dus naar de rechter gestapt. De aanklacht komt overigens op een vrij opvallend moment.

Nieuwe JBN voorzitter

Op 30 november is namelijk voor het eerst een vrouw, Tessa Brouwer, tot voorzitter van het bestuur gekozen. Brouwer is rechter en was lid van de commissie van beroep van het JBN. Zij zou voor verbinding moeten gaan zorgen in de verdeelde bond.

De algemene vergadering riep Hendrik Koppe uit tot bestuurder topsport. Koppe is tienvoudig (!) wereldkampioen judo bij de veteranen. Wanneer de zaak tegen de judobond dient is nog niet duidelijk.

