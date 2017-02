Ziggo Sport start samenvatting hoofdklasse hockey

Ziggo Sport start vanaf 26 februari, samen met de HHcv, de KNHB en Eyecons, wekelijks met een samenvatting. In het programma wordt terug gekeken op de afgelopen speelronde uit de Hoofdklasse hockey, bij zowel de dames als de heren.

Ziggo Sport Elke zondagavond komen tussen 22:30 uur en 23:15 uur alle hoogtepunten uit de hoofdklasse hockey voorbij. Naast de samenvattingen zendtook regelmatig hoofdklassewedstrijden uit.

Goed mediabereik via Ziggo Sport

“Als overkoepelend orgaan voor de hoofdklasse clubs willen wij een betere positionering van de hoofdklasse. Wij streven ernaar om een attractief platform te zijn voor hockeyfans en -merken. Samen met de KNHB en Eyecons gaan wij onze ambities verder vormgeven. Belangrijk hiervoor is een goed mediabereik. Daarom zijn wij heel gelukkig met Ziggo Sport als televisiepartner”, zegt Willem van der Marel, bestuurslid van de HHcv.

Vanaf 26 februari meer genieten

Directeur Erik Gerritsen van de KNHB: “Dit programma vormt een mooie aanvulling op de afspraken over de (live-) registratie die zijn gemaakt met de NOS en met Ziggo Sport. Vanaf 26 februari valt er op televisie dus veel meer te genieten voor de fans van tophockey. Het is uniek dat alle wedstrijden uit de hoofdklasse nu landelijk in beeld gebracht zullen worden.”

