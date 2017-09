EHL velddoelpunten heren gaan dubbel tellen

De Euro Hockey League (EHL) neemt het scoringssysteem van de Hockey India League (HIL) over. Vanaf dit seizoen gaan in het Europese clubtoernooi de velddoelpunten voor de heren dubbel tellen.

De EHL heeft bekendgemaakt dat een veldtreffer in het nieuwe hockeyseizoen dubbel zal gaan tellen. Een goal uit een strafcorner blijft maar één keer tellen.

Strafbal

In het nieuwe systeem levert een strafbal ook twee punten op, tenzij deze strafbal is toegekend na een strafcorner. Dan zal het doelpunt slechts één keer gaan tellen.

Barcelona

Tijdens de eerste ronde van de EHL van 6 t/m 8 oktober as. in Barcelona, zal het scoringssysteem voor het eerst worden toegepast. Bloemendaal speelt in die eerste ronde, in het Pau Negre Stadion tegen Wimbledon. Pas tijdens de KO16 zullen gastheer Rotterdam en landskampioen Kampong instromen.

Videoscheidsrechter

Tijdens de KO16, die in Rotterdam werd gespeeld in het paasweekeinde, zal de videoscheidsrechter weer beschikbaar zijn. Alle ploegen krijgen het recht om één referral per wedstrijd aan te vragen.

Opmerkelijk is dat voor de ploegen tijdens de shoot-outs, de mogelijkheid verdwijnt om de videoscheidsrechter te kunnen raadplegen.

Extra wedstrijd

In het komende EHL hockeyseizoen is het ook nieuw dat de verliezers in de KO16, een extra wedstrijd gaan spelen om de ranking van plek 9 t/m 13 te bepalen.

