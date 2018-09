Spelreglement veldhockey m.i.v. 1 augustus 2018

Iedereen die hockeyt, spelers, scheidsrechters en teambegeleiders, moet het spelreglement veldhockey naleven. Dit reglement maakt geen onderscheid tussen dames en heren maar de KNHB gebruikt in de tekst voor de duidelijkheid de mannelijke vorm.

In de spelreglement veldhockey ligt de nadruk op de veiligheid. Spelers moeten er daarom altijd voor zorgen dat hun uitrusting geen gevaar oplevert voor henzelf of anderen.

Spelreglement veldhockey

Voor het begin van een wedstrijd beoordelen de scheidsrechters of zaken zoals de faciliteiten en de uitrusting, aan de eisen voldoen. Zij controleren deze, bevorderen het spel en fair play en laten de spelers het hockey volgens de regels spelen.

Het spelreglement is een afgeleide van het reglement van de FIH. Het huidige Spelreglement Veldhockey 2018 is van kracht vanaf 1 augustus 2018. De Nederlandse spelregels zijn opgesteld door de KNHB Commissie Spelregels.

Geest van het spel

In het Nederlandse spelreglement volgt de KNHB de FIH spelregels dus zo letterlijk mogelijk. Maar daar waar de KNHB uitzonderingen of aanvullingen maakt op de internationale regels, is dit met de toevoeging ‘KNHB’ aangegeven.

De interpretatie en toepassing van de spelregels moet er ook voor zorgen dat het spel minder lang stil ligt. De spelers en scheidsrechters moeten het hockey sportief spelen en zich naar de ‘geest van het spel’ gedragen.

De toekomst

De KNHB streeft ernaar om het spel elke dag opnieuw zo aantrekkelijk mogelijk te maken, om te spelen én om naar te kijken. Om dat streven te realiseren, moeten de spelregels zo goed mogelijk worden gevolgd. De FIH bekijkt deze doorlopend en waarborgt dat hockey een sport blijft waarvan spelers en kijkers kunnen blijven genieten.

Via de website van de KNHB kunnen over de spelregels vragen worden gesteld of suggesties worden gedaan. De Commissie Spelregels streeft ernaar om deze vragen binnen een paar dagen per e-mail te beantwoorden.

