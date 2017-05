KNHB voegt promotieklasse toe voor betere talentontwikkeling

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft besloten met ingang van het seizoen 2018/2019 een nieuwe competitieklasse toe te voegen voor eerste teams. Deze promotieklasse wordt gepositioneerd tussen de hoofdklasse en overgangsklasse in.

De KNHB verwacht dat het invoegen van deze nieuwe promotieklasse, direct onder de hoofdklasse, zal leiden tot een betere doorstroming in de Nederlandse topcompetities.

Betere talentontwikkeling via promotieklasse

Het voornemen om een nieuwe promotieklasse in te voeren werd in juni 2016 al bekend gemaakt door de directeur van de KNHB, Erik Gerritsen. De hockeybond gaat er vanuit dat de ontwikkeling van hockeytalent via deze nieuwe klasse beter tot zijn recht zal komen. De structuur van de top van de Nederlandse competities zal er met ingang van het seizoen 2018/2019 als volgt uit gaan zien:

Nu al bekend gemaakt

De KNHB kiest ervoor om de nieuwe opzet nu al bekend te maken, maar deze pas voor het seizoen 2018/2019 in te laten gaan. Dat geeft de hockeyclubs namelijk voldoende tijd om zich op de nieuwe structuur voor te bereiden.

De KNHB heeft ook al de promotie- en degradatieregelingen die bij deze nieuwe opzet horen, uitgewerkt. Deze regelingen gaan al aan het eind van het seizoen 2017/2018 in. Zij vormen zo de basis voor de nieuwe promotieklasse. Ook de regelingen waarmee vanaf seizoen 2018/2019 in de nieuwe structuur wordt gespeeld, zijn al bekend.

Follow @Allesportzaken