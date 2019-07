Muiden krijgt een eigen hockeyclub

Nou is Muiden al niet zo groot, en Muiderberg al helemaal niet. De twee kernen hebben samen zo’n 6.000 inwoners maar vanaf september 2020 komt er wel een tweede hockeyclub.

Sport Combinatie Muiden heeft een eigen hockeyafdeling opgericht. Vanaf september 2020 kunnen inwoners van Muiden dus ook hockeyen op Sportpark Bredius.

10 minuten fietsen

De nieuwe club start met twee watervelden die de gemeente Gooise Meren zal aanleggen. Sportclub Muiden verwacht dat er voldoende inwoners interesse zullen hebben om een eigen hockeyclub te rechtvaardigen. De nieuwbouwwijk De Krijgsman zou in de toekomst voor voldoende aanvoer van leden moeten zorgen.

De oprichting is, mede gezien het geringe aantal inwoners van Muiden, best opmerkelijk te noemen. Bovendien ligt in buurkern Muiderberg, op 10 minuten fietsen, hockeyclub MHC Muiderberg. Die club speelt nu sommige thuiswedstrijden bij MHC Weesp, ook maar zo’n 10 minuten fietsen vanuit Muiden.

Twee hockeyvelden

Ter vergelijking heeft Bussum, de grootste kern van Gooise Meren, 33.000 inwoners en precies één Gooische Hockeyclub. Het is dus maar de vraag hoe levensvatbaar een nieuwe hockeyclub in Muiden zal blijken te zijn.

Het doel van de Sport Combinatie Muiden is om een hockeyclub te vormen met een flink aantal leden. En vooralsnog zouden de twee hockeyvelden daarvoor voldoende ruimte moeten bieden.

Niet met MHC Muiderberg samen

De omnivereniging laat weten dat ervoor is gekozen om een eigen hockeyafdeling op te richten. “Er is dus bewust niet een samenwerking met MHC Muiderberg gestart”, stelt penningmeester Frank Blonk.

De twee clubs hebben wel met elkaar gesproken maar die hebben niet tot samenwerking geleid. Blonk: “Wij houden wel contact met elkaar en als MHC Muiderberg eens ruimte nodig heeft dan zijn ze uiteraard welkom. Mits er op onze velden natuurlijk ruimte is.”

Inwoners die van de nieuwe club lid wil worden moet even geduld hebben want de voorinschrijving start na de zomer.

