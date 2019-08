Hockeyclub Losser wordt toch wel ouder dan vier jaar?

Zonder een kunstgrasveld is het voortbestaan van Hockeyclub Losser zeer onzeker. Als de aanleg er niet van komt, is het einde oefening voor de pas vier jaar oude sportclub die net lekker draait.

Hockeyclub Losser kende een moeizame start maar is nu op de goede weg. Sinds een jaar heeft de jonge club een vast onderkomen in Overdinkel.

Hockeyclub Losser speelt op natuurgras

“Een fijne locatie”, vertelt voorzitter Marco Elferink. “Maar er is één probleem want als enige hockeyclub in Nederland spelen wij onze wedstrijden op natuurgras. En dat mag niet zomaar.”

“Eigenlijk mogen wij vanwege ‘concurrentievervalsing’ niet aan competities deelnemen. Het speelt namelijk anders op kunst- dan op natuurgras. Je moet bijvoorbeeld achter lange ballen aan blijven rennen om de bal onder controle te houden. Wij zijn dat wel gewend maar bezoekende clubs niet.”

De KNHB heeft het spelen op kunstgras verplicht gesteld. “Wij hebben dispensatie en mogen dus nu wel aan de competitie meedoen. Maar die dispensatie stopt in december.”

Nog 60.000 euro

De club is daarom al enige tijd bezig om op het sportcomplex een kunstgrasveld te krijgen. “Dat kost 365.000 euro maar daarvan hebben wij al ruim drie ton bij elkaar”, zegt Elferink. “Daar zijn wij enorm blij mee, alleen moeten wij die resterende 60.000 euro nog ergens vinden. Maar de tijd dringt.”

“In september moeten wij het geld bij elkaar hebben om in november de aanleg te starten.” Elferink verwacht dat jeugdleden anders naar clubs in de buurt, zoals Bully of EHV uitwijken.”

Steun uit Losser

Daarom hoopt Elferink deze zomer nog sponsoren te kunnen vinden. “Want een lening bij de bank krijgen wij niet zomaar. Wij hopen op steun vanuit de gemeenschap Losser. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een donatie. Maar ook het kopen van obligaties of sponsoring is natuurlijk mogelijk. Het zou zonde zijn als de enige hockeyclub in Losser al na vier jaar verloren zou gaan.”

