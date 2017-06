Eendagskuikentjes gered bij toernooi MHC Barneveld

Het Comité Dierennoodhulp gaat aangifte doen tegen MHC Barneveld. De club plaatste bij het jaarlijkse Jan van Scharrelei toernooi 50 eendagskuikens in de kantine. “Mishandeling”, vindt Sandra van der Werd van het comité.

MHC Barneveld organiseert al jaren het Jan van Scharrelei toernooi. En traditiegetrouw stond er ook op 24 en 25 juni weer een bak met 50 eendagskuikens in de kantine.

Op de grond

De diertjes komen van een boer en worden na afloop van het toernooi geslacht. Maar dit jaar liep het anders. Een 12-jarig meisje dat meespeelde op het toernooi zocht contact met het Haagse Comité Dierennoodhulp. Zij had medelijden gekregen met de diertjes en vertelde dat de kuikens af en toe op de grond vielen.

Kwetsbare attractie

“Het is mishandeling om deze kwetsbare diertjes twee dagen te gebruiken als attractie,” aldus Van de Werd tegenover Omroep Gelderland. Zij zegt tegen MHC Barneveld aangifte te zullen doen van dierenmishandeling. Ook gaat zij een klacht indienen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zij hoopt dat deze organisatie zal optreden tegen de boer die de kuikens heeft geleverd.

Bestuur MHC Barneveld geschrokken

Voorzitter Peter van den Brink van MHC Barneveld is “erg geschrokken” dat er zoveel ophef is ontstaan over het toernooi. “Er staat al sinds jaar en dag een bakje met kuikentjes op het toernooi. Wij hebben ons nooit zo gerealiseerd dat dit als schokkend zou kunnen worden ervaren.”

De voorzitter heeft aangekondigd om met zijn bestuur te gaan overleggen of er tijdens het toernooi volgend jaar weer kuikens zullen worden neergezet. “Als zoiets anno 2017 niet meer kan, dan moeten we daar als bestuur naar kijken.”

Kuikens naar de opvang

De bewuste kuikens zijn bij MHC Barneveld weggehaald en naar een opvang in Ochten gebracht. Daarmee zijn deze 50 diertjes gelukkig beter af dan de 30 miljoen mannelijke kuikens die in Nederland jaarlijks hun tweede levensdag niet halen.

