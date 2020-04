KNHB stelt clubhuizen beschikbaar aan basisscholen

Basisscholen kampen met ruimtegebrek vanwege de verplichte spreiding van de leerlingen. De KNHB wil de clubhuizen en accommodaties beschikbaar stellen zodat de scholen toch verder kunnen.

Minister-president Mark Rutte gaf op 21 april aan dat de basisscholen op 11 mei weer open kunnen. Het kabinet wil, met het oog op de ruimte tussen de leerlingen, de capaciteit per klas laten halveren. Dat stelt de scholen voor een probleem.

Rutte stelde voor dat de ene dag de ene helft van de klas naar school komt, de andere dag de andere helft. De scholen mogen zelf bepalen hoe zij deze maatregel in de praktijk gaan brengen.

Gerritsen: “De basisscholen moeten de kinderen dus over de ruimte verspreiden. Dat is door hen heel moeilijk te organiseren. Maar onze clubhuizen en sportaccommodaties zijn overdag beschikbaar. Die zouden wij dus open willen stellen zodat de scholen onderwijs kunnen blijven geven.”

Kids t/m 12 jaar mogen vanaf 11 mei ook weer in groepjes sporten. Dus de clubs mogen de trainingen vanaf die datum ook weer hervatten. “Minister-president Rutte stelde ook dat hij graag wil dat niet-clubleden lekker gaan sporten.

“”Zeer veel hockeyclubs zullen klaarstaan om het clubhuis, in overleg met scholen en gemeente, open te stellen. De scholen kunnen daar dan tijdelijk hun lessen geven. Bovendien kunnen zij sport aanbieden aan alle kinderen t/m 12 jaar”, zo besluit de directeur van de hockeybond.

Follow @Allesportzaken