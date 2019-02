KNHB gaat walking hockey landelijk uitrollen

Walking football kent iedereen inmiddels wel, het wandelend voetballen voor 60-plussers. Walking hockey is nog wat minder bekend maar dat gaat veranderen want de KNHB gaat de sport landelijk uitrollen.

“Wij kunnen met walking hockey een doelgroep bereiken die veilige beweging op maat zoekt. Maar wel met een sociaal aspect”, vertelt Frank van Barneveld van de KNHB.

Sociale aspect belangrijk

“Met name het sociale aspect is voor deze doelgroep belangrijk. Wij vinden als bond dat het onze plicht is om de oudere doelgroep te betrekken. En daarin willen wij de hockeyclubs meenemen”, zo stelt Van Barneveld.

Wel veilig walking hockey

Bij deze sport mogen de spelers niet rennen en ook geen fysiek contact maken. “Walking hockey moet voor oudere spelers namelijk wel wel veilig zijn”, vertelt buurtsportcoach Jesper Oele van Bunnik Beweegt. Hij ontwikkelde deze hockeyvariant al zo’n vijf jaar geleden bij Hockeyclub Kromme Rijn.

“In de afgelopen jaren belden al meerdere clubs met de vraag of zij ook met ‘wandelhockey’ aan de slag konden. Onlangs is er ook al een club in Wijk bij Duurstede mee gestart. Vorige week belde de KNHB met de mededeling dat zij walking hockey landelijk willen gaan uitrollen”, aldus Oele.

Niet minder fanatiek

De 74-jarige Leo van Bijnen is walking hockeyspeler van het eerste uur. En hoewel het er wat rustiger aan toe gaat dan bij het normale hockey, zijn de spelers niet minder fanatiek. “Het gaat er behoorlijk competitief aan toe. Je hebt de gele hesjes en degene zonder en beide partijen willen altijd winnen”, stelt Van Bijnen.

Hij is bij zijn club in Bunnik de enige man. “Wij waren met z’n tweeën maar die andere is naar Enkhuizen verhuisd dus wat mannelijke aanwas is welkom.”

De KNHB gaat het walking hockey de komende tijd bekend maken bij de Nederlandse hockeyclubs. De bond heeft zich ten doel gesteld om alle hockeyverenigingen deze sportvorm aan te laten bieden.

Follow @Allesportzaken