HOD Valkenswaard start veldrenovatie in 2020

De hockeyaccommodatie van HOD Valkenswaard op sportpark Den Dries gaat op de schop. Er komen o.m. twee watervelden zodat de club weer zo’n vijftien jaar vooruit kan.

De gemeente renoveert drie kunstgrasvelden bij HOD Valkenswaard. Daarvoor is ruim één miljoen euro gereserveerd. Met de extra wensen van de club kost de renovatie drie ton meer.

In één keer vervangen

Op sportpark Den Dries gaan een waterveld en twee semi-watervelden op de schop. De club en de gemeente hebben ervoor gekozen deze te vervangen door een zand ingestrooid kunstgrasveld en twee watervelden.

De twee oude semi-watervelden zijn 17 jaar oud en aan vervanging toe. Het waterveld zou nog één of twee jaar mee kunnen. Maar de drie velden volgend jaar in één keer vervangen, bespaart kosten.

Luchthal HOD Valkenswaard

Er komen geen semi-watervelden meer terug want daar is de KNHB, om veiligheidsredenen, geen voorstander meer van. Er komt wel één met zand­ ingestrooid kunstgrasveld. Dat is noodzakelijk vanwege de HOD luchthal die daar ’s winters op komt te staan.

Voor de renovatie is in de gemeentebegroting van dit jaar 1.073.270 euro beschikbaar. De renovatie kost echter dus 3 ton meer. De vervanging van de velden vindt in 2020 plaats.

Hoge kwaliteit

Voorzitter Ruud van de Rakt is blij met de renovatie. Hij wil alleen niet vooruit lopen op het raadsbesluit van 24 oktober as. Hij wil wel al kwijt dat de club na de renovatie meer kwaliteit kan gaan bieden. “De watervelden zijn belangrijk voor de technische ontwikkeling van de spelers. De toekomst van het hockey ligt op deze soort velden.”

Niet meer contributie

Naast de drie nieuwe velden, heeft HOD Valkenswaard ook een semi-waterveld bij Harba Lorifa Hostel & Bosherberg. Dit veld gaat naar schatting nog een jaar of vier mee. Ondanks het feit dat de club ook een financiële bijdrage levert, zal de contributie voor de leden niet omhoog gaan.

