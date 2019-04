Hockeywedstrijd tussen 80+ mannen bij Push Breda

Een bijzondere hockeywedstrijd bij Push Breda, een wedstrijd met alleen maar mannen geboren in of voor 1939. “Dat verdient een plekje in het Guinness Book of Records”, dachten zij dus nodigden zij een notaris uit.

Je moet dit jaar minstens 80 zijn dus kregen Bob van der Giessen (79) en Kees Hardenberg (79) dispensatie voor de Oldstars hockeywedstrijd tegen Engeland.

WK in Japan

De officieel door de KNHB erkende wedstrijd werd georganiseerd door NHC De Zestigplussers. De 450 leden spelen om de twee weken een toernooi en blijven zo actief en elkaar zien. De organisatie startte zo’n 30 jaar geleden en hebben ook internationaal contact met 18 landen.

“De Zestigplussers zijn een krachtige vereniging waarmee je overal ter wereld mag komen. Je komt over de hele wereld altijd weer dezelfde mensen tegen. De sociale en sportieve opzet is een ijzersterke formule”, zegt Bert Garritsen (73) uit Teteringen.

Veteranenteam

De teams zijn in cohorten van vijf jaar ingedeeld want een zestiger is doorgaans wat fitter dan een zeventiger. “Dat werkt goed en iedereen kan zich gewoon aansluiten bij De Zestigplussers.”

“De club was een beetje bang voor een ledenafname toen de pensioenleeftijd veranderd werd”, vertelt voorzitter Joep Heesters. “Maar dat viel gelukkig mee.” De hockeywedstrijd hier bij Push is uniek. Maar over vijf jaar is dit weer normaal en is de kans groot dat we met 85+ gaan spelen.”

Serieuze hockeywedstrijd

Het tempo ligt vrij laag maar de mannen kunnen er nog wel wat van. Dat levert wat kansen op maar het duel eindigde zoals het begon. KNHB-bondslid Peter Elders: “De meesten hebben natuurlijk ook in clubverband gespeeld. Maar de jongsten beginnen steeds jonger en de oudsten spelen steeds langer door.”

De 83-jarige Oranje-captain Walter Hagedoorn is zich bewust van het unieke karakter van deze hockeywedstrijd. “Maar wij onderhouden onszelf goed en blijven doorgaan. Dertig jaar geleden vonden we zestigplusser oud en nu zijn er in Nederland zo’n 40 tachtigplussers die nog hockeyen.”

Follow @Allesportzaken