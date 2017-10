Hockeyclubs gaan duizenden kids opvangen

Hockeyclubs komen massaal in actie om op 5 oktober kinderen op te vangen tijdens de stakingsdag van onderwijzers. Tientallen clubs geven op die dag tijdens de schooluren clinics voor de kinderen.

HC Rotterdam De aanmeldingen stromen bijbinnen en de club heeft, na 400 aanmeldingen, de inschrijving voor de clinic stopgezet. “Wij krijgen hier een complete basisschool binnen.”

Goede oplossing

“Dit hadden wij nooit verwacht. Het is o.l.v. Jeroen Hertzberger, aanvoerder van Heren 1, min of meer als geintje begonnen. Maar dat is inmiddels aardig uit de hand gelopen, de kinderen komen uit de hele regio.”

“Sommige kids hockeyen al maar er komen ook voetballertjes van clubs uit de buurt. Het lijkt erop dat we voor veel ouders en kinderen een goede oplossing voor de stakingsdag hebben bedacht.”

Bij HCR krijgen de kinderen o.a. training van spelers van Heren 1 en Dames 1. “Dat kost per kind 25 euro, inclusief een lunch”, vertelt clubvoorlichter Alexander Bakker. Van de opbrengsten kopen wij nieuwe materialen voor de selectieteams en de jeugd.

Hele land

Door het hele land volgen de hockeyclubs het voorbeeld van HC Rotterdam. Want ook door Leonidas, Hurley, Wageningen, Tilburg, Oranje-Rood, Amsterdam, Nijmegen, Houten, SCHC, Almelo en Laren zijn soortgelijke initiatieven opgezet.

Veilige omgeving

“Mensen brengen hun kinderen graag naar de hockeyclubs. Het is een veilige omgeving”, vertelt Rob Reckers trainer van Heren 1 bij Oranje-Rood. Bij ons wordt dit keer niet gehockeyd maar gaan de kinderen andere sporten beoefenen en de bossen in.”

Ouders betalen ook bij Oranje-Rood 25 euro per kind voor opvang. “De ouders blijken dat grif te betalen want zij melden hun kroost en masse aan. De ouders zijn laaiend enthousiast en juichen het initiatief toe. Zij bedanken ons zelfs dat wij deze dag organiseren.”

Alleen maar winnaars

“Wij hopen richting de 200 kinderen te groeien want wij bieden een mooi programma. Ouders hoeven geen vrij te nemen en wij hebben deze winter een trip. Volgens mij kent deze actie alleen maar winnaars”, stelt Gijs Buissant uit Heren 1 van Hurley. “Wat ons betreft mogen de onderwijzers nog wel een keer staken.”

