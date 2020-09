Coronabesmettingen pijnpunt voor hoofdklasse hockey

Het woord viel vaak de afgelopen weken in de hockeywereld. Het coronavirus heeft grote invloed op het competitieprogramma. Regelmatig gingen hockeywedstrijden in de hoofdklassen niet door vanwege coronabesmettingen bij spelers.

De bond wil en hoopt de uitgestelde duels snel in te kunnen halen. De KNHB wil de competitie namelijk zo gelijkmatig en eerlijk mogelijk laten verlopen.

Hoofdklasse zwaar getroffen

Het virus lijkt de hoofdklasse hockey, meer dan bij andere sportcompetities, zwaarder te treffen. Voor KNHB-directeur Erik Gerritsen is de averij die juist de hoofdklasse oploopt, niet helemaal duidelijk.

De wedstrijd tussen Amsterdam H1 en Rotterdam H1 van 20 september jl. is uitgesteld wegens het coronavirus. Bij één van de teams ontbraken zes of meer spelers die positief testten op corona of in quarantaine zaten.

Coronabesmettingen juist in studentensteden

“Misschien dat er in de hoofdklasse sprake is van veel spelers die bij elkaar in huis wonen. Dat zou een factor kunnen zijn maar ook het feit dat de coronabesmettingen nu veel rondgaan in studentensteden. Veel hockeyers zitten in de combinatie topsport en studeren.”

Testen is te duur

Voorafgaand aan het seizoen heeft de hockeybond gekeken of het mogelijk was om elke speler van de hoofdklasse te testen. Maar dat bleek te duur. Het testen op coronabesmettingen zou volgens de bond een half miljoen euro gaan kosten.

