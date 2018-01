Breed opleiden en later selecteren hockeyjeugd is beter

KNHB-prestatiemanager Joost van Geel geeft vanuit de hockeybond zijn kijk op talentontwikkeling. “Motorisch en numeriek breed opleiden geeft een hogere piek in de top en een kleinere groep afvallers.

Joost van Geel: “Wacht rustig met selecteren en laat kinderen tot hun veertiende vooral lekker in hun sociale omgeving spelen.

Breder opleiden

De KNHB vindt dat kinderen zich lang en breed motorisch moeten ontwikkelen, in ieder geval tot hun twaalfde. Wij laten hockeytalent nu op steeds jongere leeftijd, steeds vaker hetzelfde doen. Die benadering van opleiding verdient aanpassing.

Anders prikkelen

“Wij willen zoveel mogelijk spelers behouden voor het hockey. Dat kan als je hen al jong ook op andere manieren prikkelt i.p.v. hen alleen maar te laten hockeyen. Nu zie je in het hockey 60 à 70% van de talenten afhaken en dat vindt de KNHB te veel.”

Uit onderzoek blijkt dat je kinderen zeker tot hun 12de of 13de lekker moet laten spelen omdat zij dat leuk vinden. “Zij moeten creatief oplossingen bedenken en niet oplossingen uitvoeren die van bovenaf worden opgelegd”, stelt Van Geel.

Functie overnemen

Kinderen spelen tegenwoordig veel minder buiten. Niet alleen omdat er minder ruimte voor is maar ook omdat ouders het minder veilig vinden. Om die reden wordt er voornamelijk op de sportclub bewogen. De club kan dus heel goed de functie van het schoolplein overnemen.

Andere uitgangspunten

De KNHB vindt ook dat de uitgangspunten voor de selectie anders moeten te worden. Er moet veel meer worden gekeken naar houding, ambitie en gedrag. Het zelfregulerende vermogen van een speler, gekoppeld aan de leeftijd, heeft meer een voorspellendere waarde dan alleen motorisch vaardigheden.

Eerst over

Het is belangrijk dat kinderen naast hun sport ook hun school of studie goed doen. De KNHB vindt ook dat als je in de nationale jeugdselectie zit, je eerst over moet gaan voordat je aan aan een titeltoernooi kunt deelnemen. En de bond moet het clubkader meer betrekken en voorlichten waardoor zij de ouders beter gaan meenemen.”

