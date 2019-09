Zuurstofverbruik atletiekbaan versus de loopband

Het zuurstofverbruik van getrainde hardlopers is tijdens het lopen op de baan bijna 9% lager dan met dezelfde snelheid op een loopband. En lopers kunnen hun loopeconomie het beste in een zo sportspecifiek mogelijke situatie bepalen.

Lopen op een atletiekbaan kost minder energie dan op een loopband. Dat blijkt uit een studie onder hardlopers, uitgevoerd aan de Universiteit van Tartu in Estland.

Zuurstofverbruik

Voor duurlopers is het zuurstofverbruik per kilometer van belang. Bij een betere loopeconomie verbruikt een loper bij dezelfde snelheid namelijk minder energie.

Het bepalen van de loopeconomie gebeurt doorgaans in een laboratorium. Hierbij moet een loper hardlopen op een lopende band. Onderzoekers meten dan het zuurstofverbruik via de ‘Douglas-bag methode’ of het Oxycon ProTM systeem.

Geen luchtweerstand

Het energieverbruik tijdens het lopen op een lopende band, is niet vergelijkbaar met dat tijdens het lopen op een atletiekbaan. Het verschil zit ‘m voornamelijk in het ontbreken van de luchtweerstand op de loopband.

Om dit te compenseren zet men de loopband vaak onder een hoek van 1%. Onderzoekers hebben nu onderzocht of de loopeconomie vergelijkbaar is tussen lopen op een loopband en lopen op een atletiekbaan.

Loopband vs. atletiekbaan

Aan deze studie namen 13 goedgetrainde mannelijke hardlopers deel. Zij moesten op zowel een lopende band als op een atletiekbaan een test met een opklimmend protocol uitvoeren.

Hierbij is de zuurstofopname gemeten met een mobiel systeem dat de hardloper op de borst met zich meedroeg. De loopeconomie is bepaald aan de hand van het zuurstofverbruik bij een snelheid van 16 km/u.

Zelfde hartfrequentie

Uit de resultaten bleek de loopeconomie op de baan steeds bijna 9% beter dan die op de band. De hartfrequentie tijdens het lopen bleek niet te verschillen. De hoeveelheid in- en uitgeademde lucht per minuut bij deze snelheid, was op de band ruim 11% groter.

Conclusie

Uit deze studie blijkt dat de loopeconomie op een loopband aanzienlijk slechter is dan die tijdens het lopen op een atletiekbaan. Dit kan van belang zijn bij het voorspellen van de energiebehoefte voor ‘lange’ loopevenementen. Voor de bepaling van de loopeconomie is het dus aan te bevelen om dat in een zo sportspecifiek mogelijke situatie te doen.

