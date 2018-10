Samen lopen in donker maanden is veiliger en gezelliger

Komend weekend gaat de wintertijd weer in. Reden om een loopgroep op te zoeken om de donkere wintermaanden veilig en hardlopend door te komen. En samen lopen heeft een aantal voordelen.

Uit NOC*NSF onderzoek is gebleken dat hardlopers ’s winters vaker hun vaste rondje overslaan. Met name vrouwelijke lopers vinden lopen in het donker wat minder veilig.

Zichtbaar en veilig

Om deze reden bieden steeds meer clubs samen lopen aan om de donkere wintermaanden door te komen. Want een loopgroep met lampjes of hesjes, is beter zichtbaar en geeft een groter gevoel van veiligheid.

Zo is av Suomi in Santpoort gestart met speciale wintertrainingen. Lopers kunnen hier ’s avonds terecht op de goed verlichte atletiekbaan. Dus geen stoeprandjes of donkere bospaadjes maar met goed zicht lopen met een ervaren trainer.

Samen lopen is veel gezelliger

“Nu het weer vroeger donker wordt, gaan wij altijd in het dorp lopen want daar is het goed verlicht. Ik voel me ook veiliger als ik in een groep loop en het is ook veel gezelliger”, stelt Jannemieke Termeer van de HeteRUNners.

De dames van av Spado gaan altijd hardlopen, weer of geen weer. “Alleen niet meer in het bos. Wij zoeken goed verlichte routes op en lopen soms op de baan. Goede verlichting is bij av Spado verplicht. Dus wij hebben altijd reflecterende hesjes aan of kerstverlichting om.”

Wel telefoon mee

Lian Kuiper komt op plekken waar zij in het donker alleen niet zou lopen. “Ik voel mij in een loopgroep met een trainer van av Spado een stuk veiliger. Bovendien kun je lampjes lenen bij de club. Ik heb altijd mijn telefoon bij me als ik in de winter loop.”

Samen lopen onder begeleiding geeft plezier en verkleint de kans op blessures. En de stimulans om in de donkere maanden weer een hardloopclub op te zoeken is groot. “En als je in groepsverband loopt geef je toch wat minder snel op als het even tegenzit.”

