Randmerencircuit bundeling van vier loopevenementen

De organisatie van de Halve Marathon Ermelo (HME) is blij met de samenwerking met de loopevenementen in Harderwijk, Putten en Nijkerk. De vier organisaties gaan samenwerken onder de naam Randmerencircuit.

De hardlopers op de West-Veluwe kunnen dit voorjaar hun hart ophalen. Een Randmerencircuit dicht bij huis met mooie prijzen die niet op voorhand naar de snelste lopers zullen gaan.

Samenwerking

Dick van Leeuwen is namens het HME-bestuur blij met de samenwerking. “Wij hebben in 2017 al op samenwerking aangestuurd want organisatorisch sta je samen altijd sterker. Wij gaan allemaal gebruik maken van Racetimer om eenvoudig tot een einduitslag te komen.”

Hardlopen en muziek

“Hardlopen kent veel sporters die niet georganiseerd lopen maar elkaar op deze manier wel steeds kunnen ontmoeten. En naast de HME wordt een muziekevenement opgezet. Tijdens het hardlopen klinkt er muziek op het parcours. En na afloop zal er een After-Party losbarsten.”

Expertise Rabobank Randmeren

Ook sponsor Rabobank Randmeren staat achter de start van een Randmerencircuit. Marcel Korving, directeur van Rabobank Ermelo: “Dit is een mooi voorbeeld van een samenwerking die tot veel meer leidt. En dat geldt voor deze organisaties net zo goed als voor bedrijven.”

“Wij zijn nu al sponsor van deze vier evenementen, dus wij ondersteunen een samenwerking graag. De details zullen in de komende dagen worden uitgewerkt maar half januari zal alles rond de inschrijving geregeld zijn. Inschrijving voor de HME kan al vanaf 10 januari as.”

Randmerencircuit

Op alle afstanden van het Randmerencircuit zijn punten te verdienen die uiteindelijk een winnaar en een winnares opleveren. Hoe vaker iemand mee doet, hoe groter de kans om in de prijzen te vallen. Het Randmerencircuit ziet er dit jaar als volgt uit:

• 10 maart de Broekhuis Halve Marathon Harderwijk;

• 14 april de Putten Power Run;

• 21 april de Halve van Nijkerk en

• 2 juni de Halve Marathon van Ermelo

