Marathonreizen compleet verzorgd via TUI en KLM

De KLM gaat samen met TUI marathonreizen aanbieden. “We zien dat veel van onze passagiers geïnteresseerd zijn in marathons,” zegt directeur Harm Kreulen van KLM Nederland. “Aan die wens willen wij tegemoet komen.”

De KLM gaat samen met TUI marathonreizen aanbieden naar de ‘grote zes’ marathons, onder meer die van New York, Boston, Tokio en Berlijn.

Ook bijzondere marathons

Het gaat om het aanbieden van een vliegticket, hotel, vervoer en startbewijs als pakket voor de grote marathons. Daaraan worden 10 bijzondere marathons toegevoegd, zoals een run bij en op de Chinese Muur en over de Keniaanse steppe.

Sport en vakantie

“Het is voor deelnemers vaak lastig om een startbewijs te bemachtigen,” zegt een woordvoerder van TUI. “En als dat al lukt, dan zitten de hotels vaak al vol. Ook is er een groeiende behoefte om vakanties te combineren met sport. Die gaan wij nu aanbieden.”

“Zo zal een trip naar Berlijn met deelname aan de marathon 449 euro gaan kosten. En wij bieden een trip naar de Marathon van Chicago al vanaf 2.199 euro aan.”

KLM verzorgt de vluchten

De KLM verzorgt voor deze marathonreizen de vluchten. TUI regelt het vervoer, de hotels, de startbewijzen en de begeleiding. TUI bood al op bescheiden schaal sportreizen aan onder de vlag van dochter Kras en vloog daarvoor met KLM, Lufthansa en Icelandair. “Wij hebben de sportvluchten nu opnieuw opgezet en wij gaan die alleen nog maar met de KLM uitvoeren.”

Formule 1 en concerten

De KLM was ad hoc al actief in met marathons. “Zo steunen wij de Marathon van Curaçao waar wij jaarlijks zo’n 4 à 500 deelnemers naartoe vliegen. Wij willen een positie in de markt voor dit soort evenementen,” zegt Kreulen.

Hij sluit niet uit dat de KLM meer met evenementen gaat doen. “Bijvoorbeeld met concerten of grote sportevenementen zoals voetbal en de Formule 1. Maar eerst maar eens met marathonreizen.”

