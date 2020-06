Velen ontdekten hardlopen tijdens de lockdown

Door de lockdown zetten veel sporters hun sport op een lager pitje. “En velen hebben daardoor het hardlopen ontdekt”, zo merkte ook AV Triathlon in Amersfoort.

Veel mensen hebben lang binnen gezeten. Zij hebben zich aangepast via thuiswerken en les geven aan de kinderen. Zij bleven binnen en zetten hun sociale leven on hold.

Maar de sport komt nu gelukkig toch weer enigszins op gang. Het is alleen wel de kunst om je draai te vinden in het ‘nieuwe normaal’. AV Triathlon wil ook op dat gebied leden maar ook niet-leden helpen.

De club biedt daarom een cursus aan die is gericht op het aan één stuk hardlopen van 5 kilometer. Om energie kwijt te raken, lekker buiten te zijn én conditie te verbeteren.

Met ruim 50 trainers biedt AV Triathlon gevarieerde trainingen voor volwassenen. Die kunnen hardlopen in het bos, op de atletiekbaan, meedoen aan een bootcamp of aan trailrunning.

De club besteedt veel aandacht aan het op ieder niveau verantwoord en veilig trainen. En mochten er toch blessures ontstaan, dan heeft de club een speciale blessure-herstelgroep.

De cursus die AV Thriathlon organiseert duurt twaalf weken en in een trainingsgroep lopen twaalf deelnemers. Gewoonlijk is het clubhuis het centrale trefpunt. Vanwege de maatregelen rond corona starten de groepen op meerdere locaties.

Elke training o.l.v. deskundige trainers, duurt 75 minuten. “Via oefeningen verbeter je de belasting van spieren, gewrichten en pezen. En je bouwt ook stapsgewijs je uithoudingsvermogen op. De trainers letten op de houding en techniek om klachten en blessures tegen te gaan.”

De cursus is geschikt voor mensen die al met een redelijk goede conditie uit de lockdown komen. Maar ook lopers die geblesseerd zijn geweest of om een andere reden rustig willen opbouwen zijn welkom. Na de afronding kunnen deelnemers in een vaste groep doorlopen.

