Zou het gaan lukken, een marathon onder de 2 uur?

Op 5, 6 of 7 mei wordt een poging gedaan om de marathon onder de twee uur te lopen. Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa, Zersenay Tadese gaan dan proberen om bijna 3% sneller lopen. Het is nog nooit gedaan maar daardoor laten deze mannen zich in elk geval niet weerhouden.

Nike wil revolutie maar kiest voor evolutie. Het bedrijf wil onder de twee uur en je zou dan misschien een briljante nieuwe benadering verwachten. Maar voor welke benadering heeft Nike gekozen?

De trainingsaanpak van de lopers is niet drastisch gewijzigd. Want een man zoals Kipchoge en zijn trainer Patrick Sang hebben al een goed programma. En Tadese houdt het wereldrecord op de halve marathon en traint dus al optimaal. Nike kiest voor het optimaliseren van bestaande factoren:

het trainingsprogramma;

de schoenen, de Nike Zoom Vaporfly Elite;

de voeding, vooral tijdens de poging;

de loopomstandigheden

en de perfecte tempomakers waarachter het prettig schuilen is.

De marathon lopers

Kipchoge’s training bevat een mix van vrij intensieve trainingen en rustige middagloopjes. De lange intensieve duurloop komt vaker voor in schema’s van toplopers. Voor deze poging is zijn training niet anders dan anders.

Voor Tadese ligt het iets anders. Hij trainde hard voor de marathon maar op een of andere manier lukte het nooit. Tadese ging stuk, koos een te hoog tempo of trainde te hard of te zacht. Hij heeft voor deze poging vanuit snelheid naar duur toe gewerkt om het tempo de volle twee uur vol te kunnen houden.

Desisa heeft twee keer Boston gewonnen. Hij is 27 jaar en heeft vanuit duur naar snelheid toe gewerkt. Met vele rustige tot matig snelle duurlopen om een basis te leggen. Daarna zijn baantrainingen toegevoegd om snelheid en intensiteit te ontwikkelen.

Overige geheimen

De lopers trainen alle drie op hoogte (2300 tot 2700 meter), met hun eigen trainingsgroepen en eigen trainers. Omdat er in de training niet zoveel nieuws zit, moet het eventuele record komen van de voeding en de omstandigheden. En van de schoenen waarin volgens de geruchten 4% winst zou zitten.

