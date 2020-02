WK dameshandbal 2025 naar Nederland en Duitsland

De Nederlandse en de Duitse Handbalbond gaan in 2025 samen het WK dameshandbal organiseren. De IHF heeft beide landen het toernooi toegekend nadat de bonden het bid samen indiende.

Het gezamenlijke bid is op 28 februari in Caïro gepresenteerd. Hierna is besloten om de organisatie van het WK 2025 aan de twee buurlanden toe te kennen.

Finaleweekend WK dameshandbal in Nederland

Zowel de voorrondes als de hoofdronde en het finaleweekend van het WK vinden in Nederland plaats. De twee handbalbonden maken de speelsteden op een later moment bekend.

NHV voorzitter Tjark de Lange over de toewijzing: “Wij zijn ontzettend trots dat we dit WK in 2025 samen met de DHB mogen organiseren. Wij gaan in december 2025 drie weken lang het handbal aan Nederland presenteren.”

“Dit past perfect in de strategie van het NHV. Het WK is een prachtig evenement om met onze clubs en de fans naartoe te leven. Wij hebben met onze Oosterburen een sterk bid gepresenteerd. Wij gaan nu samen verder met het realiseren van dit handbalfeest.”

Handbal verbindt

De voorzitter van de DHB, Andreas Michelmann, kijkt ook uit naar de organisatie. “Wij hebben in de gesprekken met onze Nederlandse vrienden, en nu in Caïro, gezien hoe sterk handbal verbindt.”

Samen met Nederland gaan wij in 2025 de internationale handbalfamilie een groot handbalfeest aanbieden. Wij kijken uit naar een intensieve samenwerking met Nederland die gebaseerd is op een goede relatie.”

Duitsland was in 2017 voor het laatst gastheer van het WK Dameshandbal. Toen vonden maar liefst 237.263 bezoekers hun weg naar de Duitse handbalarena’s. Daarvoor was Duitsland al eens gastheer in 1997 en 1965. Nederland was eerder al gastheer van het toernooi in 1971 en 1986.

