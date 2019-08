MEOS Nederweert zit weer lekker in de vrijwilligers

Net zoals veel andere clubs, kampte handbalclub MEOS in Nederweert met te weinig vrijwilligers. Door de groei zocht de club dringend meer trainers, bestuursleden en begeleiders. En externe hulp.

Huis voor de Sport Limburg MEOS schakeldein om te helpen bij de werving en het behoud van vrijwilligers. En via ‘Meer vrijwilligers voor de club’ meldden zich 37 nieuwe vrijwilligers.

Dat ging wringen

“Vanwege de groei van MEOS heeft de club steeds meer vrijwilligers nodig”, vertelt clublid Remke Hekers. Maar een aantal trouwe vrijwilligers gaf aan juist wat te willen minderen. “Dat ging wringen dus moesten wij daar iets voor gaan regelen. Wij zijn uiteindelijk te rade gegaan bij het Huis voor de Sport Limburg.”

“Het vrijwilligersbeleid voor clubs is bij het Huis mede in handen van Jorg Smeets. Hij begeleidde MEOS bij de doorloop van het protocol waardoor wij meer mensen bereikten dan wij hadden verwacht. De begeleiding van het Huis is natuurlijk fijn, maar de campagne moet je wel zelf doorlopen.”

Prachtig resultaat voor MEOS

Na één belavond had MEOS al 37 mensen die iets voor de club wilden doen. “De ene kon maar sporadisch helpen terwijl een ander best een bestuursfunctie of het trainerschap op zich wilde nemen. Wij haalden zelfs nieuwe sponsoren binnen en haalden de doelstelling ruimschoots.”

Vóór de belronde had MEOS al via banners en filmpjes een countdown gedaan op de social media. “En veel leden bestookten ons al vrijwel direct met de vraag waarvoor wij eigenlijk aan het aftellen waren.”

Zo houd je de club draaiend

“Je leert via dit programma om potentiële vrijwilligers te bereiken. Je leert ook om je club vanuit een heel ander perspectief te bekijken. Door de aanpak van het Huis werd pas echt helder welke hulp er nodig was. Wij weten nu precies wat er voor nodig is om MEOS draaiend te houden”, zo besluit Hekers.

