Er wordt nog wat meer geduld gevraagd van volwassen golfers. De corona persco van 21 april stond in het teken van een kleine versoepeling. Maar niet voor recreatief golf voor volwassenen.

De versoepeling voor de golfsport betreft alleen de topsport en de jeugd t/m 18 jaar. Premier Rutte gaf aan dat golfen voor volwassenen nog geen optie is.

Meer geduld gevraagd

Golf laat zich moeilijk vergelijken met contactsporten zoals voetbal of andere teamsporten. En eigenlijk ook niet met wielrennen of hardlopen. Maar de overheid heeft keuzes gemaakt op basis van leeftijd.

“Natuurlijk is de NGF en de gehele golfsport teleurgesteld”, zo stelt NGF-directeur Jeroen Stevens. “Wij hebben hard gewerkt aan protocollen om voorzichtig toch weer wat te kunnen gaan golfen. Maar alleen golfers t/m 18 jaar mogen aan de slag. Van volwassen golfers wordt nog wat meer geduld gevraagd.”

Wel goed nieuws

Stevens geeft aan dat de NGF zich blijft inspannen om de golfsport onder strikte voorwaarden verder open te krijgen. “Het is wel goed nieuws dat jongeren t/m 12 jaar zelfs weer in groepsverband mag sporten.”

De jeugd van 13 t/m 18 jaar moet anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Dat geldt voor elk sport dus ook voor golf. In de komende dagen zal blijken hoe golfclubs invulling kunnen geven aan dit vereiste.

Versoepeling voor topsporters

Ook is nu bekend dat er voor topsporters een versoepeling komt war de volwassen topgolfers onder vallen. Maar het is nog vaag waar het kabinet de grens trekt. Joost Luiten, Anne van Dam, Lars van Meijel en Darius van Driel komen wel in aanmerking. En ook de Nederlandse spelers die op de Challenge Tour uitkomen.

Maar welke criteria er voor hen precies gelden voor de kwalificatie ‘topsporter’ is nog niet helder. NOC*NSF zal daarvoor zeker met richtlijnen komen. De versoepeling gaat na 28 april in en de beperkende maatregelen gelden in elk geval nog t/m 19 mei.

