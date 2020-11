Sporters met beperking moeten wachten op een vaccin

Een aantal sportbonden heeft besloten om te wachten op een vaccin. Pas daarna kan de groep sporters met een beperking weer gaan sporten. De competitiestop voor deze groep zal dus langer duren dan voor anderen.

De KNHB heeft ook besloten om te wachten met de competities totdat er een vaccin beschikbaar is. Niet alle competities voor mensen met een beperking zullen zo lang stop worden gezet. Voor zitvolleybal, rolstoelhandbal en -basketbal gelden de normale regels. Clubs mogen die competities hervatten zodra het kabinet daar toestemming voor geeft.

NOC*NSF geeft aan dat de clubs bij deze beslissingen niet een harde lijn volgen. “Het gaat vooral maatwerk omdat de ene handicap de andere niet is. Voor mensen met bijvoorbeeld een dwarslaesie is een corona-besmetting gevaarlijker dan voor iemand die een ledemaat mist.

Het is niet toegestaan om wedstrijden te spelen maar voor topsporters met een handicap gelden uitzonderingen. Dos Engelaar, directeur van Gehandicaptensport Nederland, hoopt dat de sportbonden in mogelijkheden blijven denken en rekening houden met de sporters.

Follow @Allesportzaken